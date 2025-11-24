李婉华惊爆突然失明：真系好惊，每日都喺恐惧中 见「闪光」竟是初期征状 曾误诊后果严重

已移居加拿大多年的女星李婉华，近年更转型为KOL，其YouTube频道经营得有声有色。然而，她近日在网上直播中惊爆，左眼曾经历近半年的失明，并详细分享了由病发到康复的恐怖经历，坦言当时很徬徨及恐惧，引起粉丝关注。

李婉华对初期征状不以为然

李婉华在直播中忆述，事发在两年前，左眼开始出现问题。最初只是「飞蚊症」，眼前有像蚊虫一样的黑点飞来飞去，但她不以为然，以为只是休息不足。其后，情况开始转差，眼前出现「闪光」，「好似喺眼角『chok』一声咁闪过」，但因工作忙碌，她依然未有正视。

最令人心惊的征兆随之而来，她的视野中出现了一块「灰色的屏障」，她说：「初初只系侧边有啲影，但个阴影慢慢越嚟越多。」尽管视力日渐模糊，李婉华仍以为是疲劳所致，未有即时求医，为后来的危机埋下了伏笔。

相关阅读：李婉华谈生活苦况暗示想回流香港？感叹加拿大今非昔比 狂呻社会问题多：真系好艰难

李婉华一觉醒来左眼失明

「最恐怖嘅系，有一日瞓醒，一擘大眼，我只左眼睇唔到嘢！」李婉华语带惊恐地忆述，当时她眼前只剩下一片深灰色，无论如何眨眼、冲洗，都无法恢复视力。她立即赶到急症室，医生检查后发现她的「视网膜穿窿」，若恶化下去，有机会演变成视网膜脱落，届时可能造成永久失明。

更令她煎熬的是，有医生一度误诊，指她的眼睛只是「感冒」，白白拖延了治疗时间。在失明的近半年里，她形容自己的视觉变得非常奇怪：「我望住你，我就睇唔到你个样。我个视线中心会有个黑色圆圈遮住咗。」她只能依靠周边的视力去「意会」事物的模样，同时却要继续YouTube频道的工作，苦况不足为外人道。

相关阅读：前TVB花旦李婉华22岁女疑真空「凸」出上围照流出 留学美国大解放 极少布打扮挑战阿妈底线

李婉华半年后奇迹康复

幸好在接近半年的治疗与休养后，李婉华的视力由中心开始，像窗帘拉开一样慢慢恢复。这次恐怖经历让她彻底反思，意识到过去忽略了眼睛健康。李婉华说：「以前成日畀人『哦』，话我成日睇电脑、睇电话、唔够瞓。」她开始研究眼部保健，了解到叶黄素、玉米黄素及花青素等对眼睛的重要性。

李婉华以过来人身份，沉重地呼吁观众：「真系唔好轻视任何身体俾你嘅警号。我当时真系好惊，每日都喺恐惧中，好惊只眼会盲一世。」她提醒，如果眼睛出现干涩、飞蚊、闪光等问题，一定要及早求医，切勿因一时疏忽而造成无法挽回的后果。

相关阅读：前TVB移加花旦大女拥学霸成绩竟然揾唔到工？赴美读硕士晒开学照 曾被母爆想离开加拿大