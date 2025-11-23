唐诗咏曾拒绝阿Bob介绍医生 没有羡慕翠如当妈妈：单身好舒服 生意难做面包店不打算开分店

唐诗咏今日（23日）在马场场内开设面包摊档，现场除了遇上同一摆摊档的陈豪外，亦碰上担任表演嘉宾的苏志威，令她回想起初出道拍摄剧集《心花放》时，苏志威和陈豪嘴剧中饰演她的哥哥，3人能在活动上重聚令她感到很开心。

陈豪、唐诗咏倾生意经

陈豪与唐诗咏顺道倾生意经，唐诗咏表示生意难做，要多加创意，所以2人会倾合作，「我其中一款面包馅就是用陈豪的咖啡豆做的。」问她有否打算开分店？她表示暂时不会，想先做好自己的面包店。眼看陈豪因为租金高昂而被迫结业，她大有同感，逆市中经营生意困难，希望业主会减租，因为租金占大部份，减少少能让小企业容易过度难关。

享受规律生活

离开TVB后的她近年生活写意，经常在社交平台分享跑步及旅游乐趣，她表示，20多年经历忙碌拍戏日子，现在很享受规律的生活，可以多了解自己的需要。不过，她表示不会放弃幕前工作，并洽谈剧集和舞台剧工作，预计将于明年演出，现时正拣剧本，要视乎角色是否适合。

翠如需要「Me Time」

早前相约跟老友黄翠如同游日本的唐诗咏说，翠如知道她去日本旅行表示也想结伴一起，及后翠如突然买了机票，便一起同行享受美食及花时间去买婴儿用品。她说：「我知道她很需要这个自我时间，我们也很久没有试过两个人倾偈，因此那几天倾了很多东西。」问到可有羡慕翠如当人妻和妈妈？唐诗咏指现在单身好舒服，虽然不用拍剧，但也不代表可以认识到新朋友，她表示以前Bob(林盛斌)久不久便会来电，说介绍医生给她，不过她全数没有出席，因她只喜欢偶遇，刻意介绍的感觉欠佳，「Bob这一年也没有再致电给我，相信他已经放弃了。」