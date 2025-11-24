师承红线女资深女星患子宫癌无法再生育 近年肠穿窿险死 提早分身家：好过我走咗佢哋争

资深粤剧名伶南凤，入行超过六十年，近日接受钟慧冰的网上节目访问，罕有地详述了近年来的健康状况。南凤坦言自己百病缠身，更曾因一场大病在生死边缘徘徊，从而顿悟人生，一反传统提早将财产分配给两名儿子。

南凤大病一场悟人生无常

年过70岁的南凤，在节目中透露曾经历两次大病，近年身体状况亦欠佳。南凤表示：「生完两个BB之后子宫癌，咁就做咗好大手术，唔可以再生第三个BB，呢个系一个缺憾。」近来最惊险的一次是突发性肠穿窿，导致腹膜炎，需紧急进行大手术，直言差点无命。她忆述：「当时正值疫情，住院一个多月，没人能探望。在ICU住了两天，真是徘徊在生死边缘。」至于肠穿窿原因，她表示不知原因，医生只告知她，年纪渐长，身体机能下降是正常事。而这场大病令她深刻体会到人生的无常，也改变了她对身后事的看法。

南凤反传统提早分身家

经历生死关头后，南凤做了一个非常前卫的决定——提早分配财产。她直言：「与其等我双眼一闭后他们（儿子）为钱财争执，不如趁我还在，分给他们。我留一些够自己用就好了。」她认为，与其让子女等自己离世后才继承，不如在他们有需要时就给予帮助，这份豁达与开明，令人敬佩。

南凤师承南红、红线女

谈及超过一甲子的演艺生涯，南凤笑言当初入行是为了「不用做功课」，后来才发现学戏的艰辛。她师承王粤生，并尊称南红为师姐。她的艺名「南凤」亦是由师姐南红所取，寓意师承红线女的「红派」。她曾跟随林家声的「颂新声剧团」十年，从二帮花旦做起，逐步奠定其在粤剧界的地位。她表示，自己从未想过要超越前辈，只希望能做好本份，守住二帮花旦的位置，没想到最终也能担正成为正印花旦。

尽管年事已高，并经历大病，南凤对粤剧的热诚从未减退。她表示，病愈后反而更珍惜踏上舞台的机会，因为演出和教学能让她保持精神，对身体康复更有帮助。她透露，明年将於戏曲中心有演出，继续为戏迷献艺。

