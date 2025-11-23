陈豪魔音笑声被疯传自觉适合拍喜剧 商演演唱坠机版《岁月如歌》：一定唱返起架机

陈豪今日（23日）到马场开设咖啡摊位款待马迷，他透露去年也在马场开设摊位而唐诗咏的面包摊位则在对面，今年变成2人的摊位在旁边，问到可有打算与唐诗咏合作开咖啡面包店？陈豪表示没有，因她有生意的方向，而自己也有固定品牌，有机会也可以 Crossover期间限定合作。

魔音笑声属真情流露

早前台庆演出完毕的陈豪，事后受访时他的魔音笑声被网民疯传，陈豪表示自己这把笑声已是很久的事，连自己也遗忘了，「要逼我再拿出来，七旋斩！」网民指他是演技好又搞笑？陈豪闻言即时发出其魔音笑声，之后他说：「又不是，是真情流露，其实我一直都是这样，我是古灵精怪，（观众很钟意你的笑声，可会研究搞笑题材剧集？）这意见很好，可以跟监制研究一下。」他又指近年拍摄的剧集大多较为正经，因搞笑题材或剧本也很少，还记得过往与监制刘家豪合作的剧集大多是搞笑，「我其实是一个很适合拍喜剧的演员，本身脑海天花龙凤，做事又古灵精怪，本身就是一个笑柄，哈哈！坦白讲我是钟意喜剧，我的笑声是开怀大笑，这暴露了我的好处出来，哈哈！」他又庆幸自己的子女没有遗传了他的魔音笑声，否则会被同学笑餐饱。

歌唱上曾拥标榜成绩

问到陈豪在家可有和孩子们一起唱歌？陈豪表示，自己会教小朋友唱歌，并透露孩子们钟意时下外国流行曲，在教孩子唱歌方面，陈豪笑言：「在旋律上我是有些功底的，我曾经在歌唱上拿过奖，所以我曾经也拥有过标榜成绩，（何时再推出新歌？）我不敢说，做人不要这么过份，自己也唱过很多剧集歌曲，迟些也有一些商演要演唱，请大家多多留意，（不会出现「坠机版《岁月如歌》」吧？）我一定唱返起架机，这成为我首要任务。哈哈！」