李嘉欣冧爆庆祝结婚17周年！Po合照晒金鈪泄「蜜」 许晋亨一微小举动证极宠妻

今日（23日）是「大美人」李嘉欣与老公许晋亨结婚17周年的纪念日，李嘉欣在IG分享了两人的甜蜜合照，庆祝这个特别的日子，闪盲一众网民。照片中，李嘉欣与许晋亨身贴身，非常恩爱。现年55岁的李嘉欣保养得宜，皮肤白滑紧致，岁月仿佛没有在她脸上留下痕迹。而许晋亨亦一如以往地宠妻，在合照中迁就老婆，无惧「死亡顶光」，最紧要老婆够靓。

李嘉欣低调晒金鈪

除了夫妻二人的甜蜜互动，有眼利的网民就发现，李嘉欣手腕上戴著一只设计简约的金鈪，未知是否许晋亨所赠的结婚周年纪念礼物。虽然李嘉欣未有明言，但这个小细节已足以闪瞎一众网民，纷纷留言大赞二人恩爱如昔，并送上祝福。

李嘉欣与许晋亨儿子赴英升学

李嘉欣与许晋亨于2008年结婚，婚后育有一子许建彤（Jayden）。一家三口生活幸福美满，李嘉欣亦不时在IG分享家庭乐，羡煞旁人。许建彤早前已往英国名校升学，李嘉欣与许晋亨间中到英国探望儿子，顺道二人世界拍拖，多次被网民捕获，直击恩爱画面。

李嘉欣家姐荣升奶奶豪车列阵娶新抱？