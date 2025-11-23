Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

李嘉欣冧爆庆祝结婚17周年！Po合照晒金鈪泄「蜜」 许晋亨一微小举动证极宠妻

影视圈
更新时间：20:00 2025-11-23 HKT
发布时间：20:00 2025-11-23 HKT

今日（23日）是「大美人」李嘉欣与老公许晋亨结婚17周年的纪念日，李嘉欣在IG分享了两人的甜蜜合照，庆祝这个特别的日子，闪盲一众网民。照片中，李嘉欣与许晋亨身贴身，非常恩爱。现年55岁的李嘉欣保养得宜，皮肤白滑紧致，岁月仿佛没有在她脸上留下痕迹。而许晋亨亦一如以往地宠妻，在合照中迁就老婆，无惧「死亡顶光」，最紧要老婆够靓。

李嘉欣低调晒金鈪

除了夫妻二人的甜蜜互动，有眼利的网民就发现，李嘉欣手腕上戴著一只设计简约的金鈪，未知是否许晋亨所赠的结婚周年纪念礼物。虽然李嘉欣未有明言，但这个小细节已足以闪瞎一众网民，纷纷留言大赞二人恩爱如昔，并送上祝福。

相关阅读：李嘉欣日本银座被偷拍毫不知情  下意识做「不雅」动作呈真实状态  网民：咁样仲系咁靓

李嘉欣与许晋亨儿子赴英升学

李嘉欣与许晋亨于2008年结婚，婚后育有一子许建彤（Jayden）。一家三口生活幸福美满，李嘉欣亦不时在IG分享家庭乐，羡煞旁人。许建彤早前已往英国名校升学，李嘉欣与许晋亨间中到英国探望儿子，顺道二人世界拍拖，多次被网民捕获，直击恩爱画面。

相关阅读：李嘉欣亿元豪宅「神秘角落」曝光 已故老爷许世勋抱孙照罕流出 以另类方式团圆

李嘉欣家姐荣升奶奶豪车列阵娶新抱？

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
10小时前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
18小时前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
14小时前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
10小时前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
14小时前
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
时事热话
20小时前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
22小时前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
18小时前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
21小时前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
17小时前