冯德伦想为世界人口出一分力 接受领养支持舒淇决定 : 佢话事 赞太太做导演成熟从未质疑能力

冯德伦今日（23日）到湾仔出席活动，他指小时候也有存篮球卡，但笑言存的卡大多都没升值，长大后也有存动漫卡，他指这些都是悭位的活动，所以太太舒淇没有诈型。

冯德伦避谈是否继续造人

舒淇早前为宣传电影《女孩》接受Do姐郑裕玲访问时提到曾为了备孕停工一年调养身体，但怀孕一事仍然没有声气，冯德伦指刚从内地作回港，自己也是从同事口中得知，问到现在有何打算？他说：「我都唔会话有咩问题嘅，我觉得而家个世界都甚乱，有好多人都觉得呢个世界咁乱就唔好生小朋友，但我自己个睇法又唔系咁，如果个个睇法都系咁，人类会灭亡，我觉得如果可以都应该出返分力，（舒淇话考虑领养，你接唔接受？）点会唔接受？（有冇倾过呢个话题？）唔需要同我倾，佢话事，佢讲嘅就算㗎喇，所有嘢都系佢话事㗎！」至于现在是否仍然努力继续造人？冯德伦即扯开话题表示「领养唔使太努力」。

形容舒淇是「演员导演」

对于早前去捧太太执导的《女孩》场，冯德伦大赞太太第一次做导演非常之成熟，会形容她是一个「演员导演」，因她做演员很优秀，所以很理解如何激发演员的情绪，又指新演员和小朋友很难处理，再加上要令他们演到自己心目中的演法，认为舒淇这方面确实做得很好，提到舒淇曾表示被老公质疑过能力，冯德伦即说：「冇，一定冇，冇质疑，边有？当初佢比份嘢（剧本）我睇，我话好薄又冇对白，呢个系咪完整剧本？跟住佢就话艺术片呢啲你睇唔明，我点会质疑佢！」对于票房方面似未如预期，冯德伦指这种文艺兼艺术片，没可能要求票房会很好，但现在在国际上有得奖已非常之成功：「呢个世界冇话你赢晒！」另外，冯德伦指稍后将会有很多关于动漫的工作，而且会有很多种类，希望大家到时候支持。