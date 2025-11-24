Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

前港姐冠军「百亿老公」入境有麻烦？3度受阻挠被请落车 曾自爆跟佘诗曼错过了关系

影视圈
更新时间：14:30 2025-11-24
发布时间：14:30 2025-11-24

前港姐冠军翁嘉穗的丈夫，身家百亿的富商邬友正，近日在社交平台上自爆于入境澳门时被关员阻挠，三度被海关人员「请」下车，事件一度引起在场人士的揣测，究竟这位商界猛人所犯何事，竟在海关面前连番受阻？

邬友正入境澳门三被阻挠

正当大家以为邬友正是否因携带违禁品而需接受调查时，他本人终于在网上解开谜底。原来，根据中国海关的规定，只有年满70岁的长者才有过关时免下车的优待。然而，现年71岁的邬友正，却因为样貌看起来比实际年龄年轻太多，海关人员曾三次怀疑他是否符合资格，遭关员质问「为何不落车」。

邬友正被请下车感开心

邬友正笑言，有海关人员甚至说他看起来只有40多岁，更向他请教保养心得。对于这场「美丽的误会」，他非但没有动怒，反而比赚大钱更高兴，笑称自己「返老还童」。他表示，如果是朋友称赞他年轻，可能只是客套话，但出自几位不同海关人员之口，那肯定是「事实」了！

邬友正爆跟佘诗曼「错过了关系」

邬友正虽然年过70，但却活力充沛嗜好极多，早前更参与《中年好声音4》海选，可惜却未能入选百强。于较早前他又大爆跟佘诗曼「错过了关系」，他曾表示佘诗曼与翁嘉穗是同届港姐三甲，当年旗下品牌是港姐赞助商之一，因此曾与佘诗曼合作。邬友正曾表示：「佘诗曼选港姐后第一个广告，是拍海马牌枕头！当时广告里我自编了一句：好似佢咁红到发紫！后来真的应验了我的说话，佘诗曼真的红到发紫！可惜我错过了！因为我的竞争对手，请了佘诗曼做代言人，而且年年续约！所以之后我再没有机会请佘诗曼拍广告」。而他透露近日「公司同事在新闻女王发布会碰见佘诗曼，难得佘诗曼问候我」，他表示「好开心佢还记得几十年前的老朋友」。

