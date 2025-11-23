63岁吴镇宇被抛出13楼吓到面青  惊到脚震连滚带爬狂唞大气  「火爆影帝」霸气尽失

现年63岁、以精湛演技荣获金马奖影帝，并素有「火爆影帝」之称的吴镇宇，向来以硬汉形象深入民心。然而，近日一段他在小红书上疯传的影片，却让网民见识到他「霸气尽失」的另一面，他需要被凌空抛出13楼之外，镜头捕捉到他吓到面青、霸气尽失的一刹。

吴镇宇开头跃跃欲试

吴镇宇有份参与电影《内幕》，影片正是拍摄现场，地点在一栋高楼的13楼。剧情要求他被吊出窗外，上演一场惊心动魄的空中对手戏。拍摄初期，敬业的吴镇宇显得跃跃欲试，与工作人员仔细沟通细节，似乎对接下来的挑战充满信心，完全展现出资深演员的专业态度。

吴镇宇一开机劲崩溃

然而，当吴锁宇被威也真正吊离地面，凌空悬挂在13楼外时，情况就急转直下，从影片中可见，离地的一刹那，吴镇宇的表情瞬间从容不再。尽管有安全措施，但面对脚下数十米的高度，这位「火爆影帝」也难掩内心的恐惧，脸色肉眼可见地变得惨白。他整个人紧紧抓住身旁的栏杆，双脚更是不由自主地猛力踩踏墙壁，试图寻找任何一丝安全感，完全暴露了他极度崩溃的情绪。

吴镇宇连滚带爬逃回安全地带

惊险的拍摄过程结束后，吴镇宇几乎是手脚并用地「爬」回安全地带。影片捕捉到他连滚带爬返回室内的一幕，他一着地就狂唞大气面色铁青，惊魂未定的模样与他平时的霸气形象形成极大反差。许多网民看后纷纷留言，笑称「影帝的霸气都吓飞了」、「原来硬汉也有怕的时候」，但也对他63岁高龄仍亲身上阵的敬业精神表示佩服。

