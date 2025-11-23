Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

70年代TVB小生近照发量大减 曾经历中风、破产 移居后东山再起变娱圈富翁

影视圈
更新时间：22:30 2025-11-23 HKT
发布时间：22:30 2025-11-23 HKT

廖伟雄（阿灿）下个月便踏入68岁生日，淡出多年转行从商的他，多年来向农业界发展，近年更将重心搬到马来西亚，打算在当地颐养天年。廖伟雄早前透露移居马来西亚后，在当地搞首间7星级的4层高餐厅，近日有YouTuber「伍仔」在社交网上载与廖伟雄的合照，大爆对方近况。

廖伟雄留须现沧桑味

伍仔近日在IG分享与廖伟雄的合照留言：「成年无返马拉～灿哥请食餐劲，灿神餐厅！」合照见到67岁的廖伟雄精神饱满，双目有神，虽然外表老了不少，又留须根，看起来却添上一份沧桑味。而廖伟雄俯身为伍仔夹餸时，更见到头顶的分界位好稀疏，头发并不浓密，不过发色啡黑未见银丝。

相关阅读：前TVB「搞笑始祖」从商曾历破产  惨遇天灾财产遭毁灭式破坏  叹「乜都冇晒」景况凄凉

廖伟雄淡出幕前近30年，曾因直销生意破产，欠债40多万港元。凭著廖伟雄惊人毅力，在2006年还清债务后，转战内地有机农业，「亚灿米」更打响名堂，有指其身家已过亿元。近年，廖伟雄移居马来西亚，事业版图再度扩张，在马来西亚开设占地1.5万呎、楼高4层的综合饮食娱乐基地。

廖伟雄生意扩充

廖伟雄早前曾在YouTube频道宣布餐厅已开始试业，并兴奋地介绍VIP楼层的豪华装潢。餐厅内设有七间以星宿为名的贵宾房，呼应其「七星级餐厅」的戏言，并以华丽大吊灯增添高级感。廖伟雄谦虚地表示，「七星级」只是个玩笑，但承诺会努力做到最好。

廖伟雄健康曾亮红灯

不过今年10月，廖伟雄的事业再遇重创，其位于广东罗定的「灿神龙场」和「亚灿米田」，早前接连遭受超强台风和山洪暴发的侵袭。廖伟雄曾拍片展示灾后情况，米田被淹没成水塘，直言「乜都冇晒喇！」损失惨重。近年，廖伟雄的健康状况亦引起关注，他曾透露左脚出现轻微中风，加上右脚痛风，一度影响活动能力，幸好经过积极治疗，已逐渐康复。

相关阅读：廖伟雄以「执笠」形容香港电影业 黄一山报答恩师黎文卓返港演舞台剧

