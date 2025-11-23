胡杏儿李乘德豪华派对庆结婚十周年似重演婚礼 鲍鱼花胶宴客茅台香槟任饮 众多圈中人到贺

视后胡杏儿与老公李乘德（Philip）迎来结婚十周年纪念，日前两人为此举行了一场盛大而豪华的庆祝派对，十足重演婚礼。派对现场众多圈中好友齐聚一堂，共同见证这对爱侣的甜蜜时刻，黄健东更曝光了大量场内画面，可见派对相当盛大。

胡杏儿结婚周年派对场面盛大

黄健东在IG限时动态分享照片及影片，胡杏儿与老公李乘德的结婚周年派对场面盛大，气氛热烈。出席的圈中人包括黄智雯、杨明、庄思明、庄思敏、黄健东、蔡一智等，众人盛装出席，与胡杏儿夫妇合影留念。胡杏儿身穿一袭闪亮的银白色长裙，显得高贵典雅，与穿著笔挺礼服的李乘德十分登对。

派对菜肴极奢华

派对的菜肴极尽奢华，黄健东的镜头记录下丰富美味的佳肴，其中包括鲍鱼、花胶等名贵食材，让宾客大饱口福。此外，现场还准备了大量的茅台酒及香槟，诚意十足，尽显主人的热情好客。

现场布置也极具心思，以一个融合了「10」与两人英文名缩写「MP」的霓虹灯标志作为背景，象征著胡杏儿与老公李乘德十年的婚姻。每位宾客的餐位上不仅有精致的餐具，还摆放了贴心的回礼，让所有到场的朋友都感受到这份喜悦与幸福。整个派对充满了欢声笑语，温馨又热闹。

