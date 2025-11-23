草蜢未敢夹份买马做马主 苏志威未因刘小慧旧情史翻炒而困扰 蔡一杰身全面复工为演唱会加操

草蜢和陈凯咏（Jace)今日（23日）到马场先后为「中银香港赛马日」演出。相隔几年再入马场演出的草蜢感到非常开心，蔡一杰说表演前已一早到场做晨操，也会趁机下注测试运气。草蜢笑指，自己的歌名大多与马名相处，例如：「华丽舞台」、「老的辣」，即被问到会否一起买马当马主？蔡一杰笑指，自己没有钱，不会夹份买马匹，蔡一智只够钱买马鼻，曾是马主的苏志威表示，现阶段仍要照顾退役爱驹「骏王」，待日后外区百年归老后再打算。

尽责任帮手救急

做完脑部手术的蔡一杰表示，身体已经康复，近日经过加操，上台表演已跳跳扎，可以全面在幕前工作，早前才录完新歌还录至凌晨，怎知落楼时看到火烛，便即是报警求助，问到见义勇为是否想拿到好市民奖？他说：「我只是尽香港市民责任帮手救急吧！不是为攞奖，不过见到网友创作的标题很可爱，用阿梅（梅艳芳）的一曲《冰山大火》歌词配起来，我是希望发挥影响力，鼓励大家日行一善。」蔡一智笑言已帮手在网上分享他的好事作为表扬，苏志威更抵死地说：「我和蔡一智年尾夹份颁一个好市民奖给他啦！」

走过40年不容易

草蜢表示由于明年4月红馆演唱会的舞台设计图还未制作好，所以不知道搭台时间需要多少，因此只能说是明年四月的第三至四个星期举行演唱会。圣诞节他们将在马来西亚举行演唱会中度过，问到草蜢何时才将之前的骚债还清？杰仔说由于去年一整年因病没有开工，休养完复工后现在开始还骚债，要直至明年一月完成演出才将骚债还清，他笑指现在身体状况大勇，不停加操还有晨操。所以草蜢明年补办40周年演唱会，他们感慨表示，难得三人从屋邨慢慢演变成组合走了40年，回望也觉得很特别，因为个人歌手行40年也不容易，三人组合有不同意见，要走40年更是一件不容易的事，蔡一智笑言：「最重要是他们二人没有走样。哈哈！」

收Yumi为徒做厨师

此外，近日因为苏志威的老婆刘小慧接受访问时，谈及多年前被指嫌弃郭晋安穷而放弃对方，换画与苏志威拍拖，导致多年前的旧事再被网民翻炒，苏志威笑言：「不好吧！我的女儿已经26及18岁了，还讲这些事！（会否因此感到困扰？）我不会感到困扰，他们写只困扰他们吧，我们没有想过这问题。」早前长女苏君荞（Yumi)受访时跨言自己唱歌好过爸爸及妈妈，苏志威闻言即说：「不是嘛！她这么嚣张！（所以她说自己不出道？）好，算她孝顺，不敢盖过我们的光芒。」身旁的蔡一智和蔡一杰表示没有听过Yumi唱歌，蔡一杰说：「我吃过她做的蛋糕，我收她为徒做厨师，将自己厨艺尽数交给她，让她打造新的《杰少煮意》我便可以退休。」