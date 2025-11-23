金像「霸道影后」突然白发苍苍现况惊人  发线惊现离奇变化引热议  跟小生丈夫对比强烈

现年54岁、香港电影金像奖两届影后袁咏仪（靓靓），与张智霖（Chilam）于2001在美国注册结婚，育有一个儿子张慕童（魔童），魔童更尽得父母真传，同样长得十分靓仔，而张智霖曾经透露，袁咏仪于家中是权威人物，令丈夫及儿子往往噤声。昨日（22日）「夫妻档」惊喜现身广州国际车展，本应是星光熠熠的场面，却因袁咏仪的真实状态而掀起网上热话。现场照片及影片疯传，公众焦点全落在她显眼的白发与奇特的发线上，引发热烈讨论。

袁咏仪满头白发？

从网民分享的现场照片及影片可见，现年54岁的袁咏仪身穿黑色衬衫搭配皮裙，配戴金色颈链，打扮简约时尚。然而，当镜头拉近，她将头发向后梳理的造型，使其极高的发线表露无遗，更有网民形容其发线疑似崩了一截「形状奇怪」。不仅如此，她头顶及两鬓的根根银丝在灯光下清晰可见，白发数量相当瞩目，脸上自然的鱼尾纹也见证了岁月的痕迹。

袁咏仪跟张智霖形成强烈对比

与此同时，同龄的丈夫张智霖则以一身浅色西装亮相，显得神采奕奕、容光焕发。夫妻同框，状态形成对比，让不少媒体及网民以「惊现白发」、「老了不少」来形容袁咏仪，感叹前香港小姐冠军也难敌岁月。

张智霖赞袁咏仪真实就是美

事实上，袁咏仪向来崇尚自然美，过去在访问中曾多次表示会坦然接受变老。这次她选择不染发，以最真实的面貌示人，让许多粉丝和网民大赞有自信，「这才是优雅地老去」、「敢于展现真实，很有勇气」、「气质依旧，喜欢她的从容」。丈夫张智霖也曾公开赞扬太太的真实就是美。

