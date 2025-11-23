《新闻女王2》大结局抢先剧透 Man姐佘诗曼反击夺权黄宗泽 金像男星演Big Boss成诈骗集团主脑

TVB台庆剧《新闻女王2》由佘诗曼、黄宗泽、李施嬅、高海宁、王敏奕等主演，内地平台率先播出大结局，成为内地社交平台热话。而在《新闻女王2》结局篇，更有金像奖最佳男配角得主袁富华客串，戏剧张力十足，不少网民看过大结局，见到「Man姐文慧心」反击「Kingston古肇华」黄宗泽都直呼：「好爽」。

龚慈恩病入膏肓

饰演「方太」的龚慈恩在结局篇被诊断出胰脏癌，更已扩散到多个器官，只剩最多半年命。此时，Kingston古肇华（黄宗泽 饰）趁机想抢走SNK的主导权，方太（龚慈恩 饰）只好向Man姐文慧心（佘诗曼 饰）求助，二人上契并成为法律上认授的亲人关系，将Man姐文慧心（佘诗曼 饰）推举入SNK董事局成为主席。另一边厢，Kingston古肇华（黄宗泽 饰）联合金主胡志城（袁富华 饰）大量收购SNK的股份，令胡志城（袁富华 饰）成为SNK大股东，更借机推出基金，助胡志城（袁富华 饰）的公司在香港上市。

袁富华饰演诈骗集团主脑

而公开平台的张家妍（李施嬅 饰）与刘艳（王敏奕 饰），联合回归SNK的Man姐文慧心（佘诗曼 饰）追查位于东南亚的诈骗集团3U园，在Ivan潘志傲（何广沛 饰）几乎牺牲自己的情况下，证实胡志城（袁富华 饰）是诈骗集团3U园主脑，踢爆基金骗局，最终成功救回勇闯3U园的Ivan潘志傲（何广沛 饰），并瓦解诈骗集团3U园，将Kingston古肇华（黄宗泽 饰）与胡志城（袁富华 饰）交由警方调查并令他们退出SNK董事会。

佘诗曼退下火线

方太（龚慈恩 饰）在Diana白书昀（蒋祖曼 饰）有份研发的「治癌神器」帮助下，身体逐渐康复。Man姐文慧心（佘诗曼 饰）决定退下火线，将SNK主席位交回给方太（龚慈恩 饰），并表示不再加入任何公司，成为自由身记者。大结局一幕，佘诗曼、李施嬅、高海宁、王敏奕四人一同在海傍散步，最终揭开梁景仁（马国明 饰）追思会上，由「旧战友」送上的「死不瞑目 沉冤待雪」花牌，其实是由张家妍（李施嬅 饰）致送，而当日未有出席梁景仁（马国明 饰）死因庭的小童军亦现身，还梁景仁（马国明 饰）一个「英雄式」的结局。不少网民率先观看了《新闻女王2》大结局，见到《新闻女王2》中4位女主角合力反击Kingston古肇华（黄宗泽 饰）都表示「好爽」，但同时都认为有些情节交代得不够仔细，希望会开拍第三季，加入Madam阮雪君（夏文汐 饰）揭国际丑闻的细节。

有网民留言：「Madam走得太突然，应该交代多啲单丑闻」、「陈晓华咁就洗白咗？」、「想睇多啲Man姐同阿杰」、「Ivan自己去3U园有啲多余啰」、「Diana值得更多戏份」、「一定要开《新闻女王3》，第二季大结局好似赶埋尾，急得滞」、「其实可以写30集，25集搞到啲剧情好似Skip咗好多嘢咁」、「总之下季有阿佘就睇，冇阿佘就唔使开第三季啦thx」。

