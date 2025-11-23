胡定欣首以「陈太」分享婚事 摸腹部否认有喜未有生B压力 唔介意胡杏儿出席庄思敏婚礼

胡定欣上月宣布与医生老公陈健华拉埋天窗，今日她在铜锣湾出战网球活动，首次受访分享婚事。问到是否已习惯被叫陈太？她即开心表示，「大家好，我是陈胡定欣！」她指最近多了很多身份，今日则是运动员，因自己只是初哥但荣幸可以参与，初时也有点却步因公开打球有压力，但老公也支持她，更会到场观赛。胡定欣指网球是爸爸的兴趣，几年前为了陪爸爸而学习，但自己学习不足，期间也经历受伤再重拾球拍。问老公是球伴吗？她笑言是，老公也喜欢网球，知道她出赛也著她不要失礼，因此维持了两日练球两日健身的日常，老公会陪她一起上网球课。

突然结婚仿效黄智雯

突然宣布结婚喜讯，胡定欣更被传有喜，一身运动装打扮的她摸摸腹部笑言：「明显唔系！之前胡杏儿来我家打边炉，衣着松身一点，网民便估我怀了6、7个月，哈哈！」谈到婚礼，胡定欣透露是今年起计划的事，直言她与老公都有共识一切从简，只有家人知道，连「胡说八道会」的姊妹都不知情，她笑言：「相信她们会理解，我都是仿效黄智雯，当年她也是这样。（大家觉得好突然？）都拍拖几年了，只是比大家所知道的交往得久。」问是否想生B？她表示：「现时只有我们两个，是最开心的时间。（都开心了几年？）再算，哈哈，顺其自然。」她更指老公不是家中大仔，生B没有压力。

已向媒人林盛斌及洪永城谢礼

胡定欣透露婚礼选址纽西兰，因这地方给她很简单的感觉，此行更只有她与老公及筹办婚礼的人3人行，她表示：「我也去过大大小小婚礼，到我自己真的只想简单，和老公都想是2个人，回港后也是简单与家人食饭。」至于是否已约姊妹们庆祝？她指已见过杏儿及智雯，但其他人都不在香港，「其实我们有3位11月之星，包括杏儿、豹嫂（胡蓓蔚）和姚子羚，但大家都很难约！」又指已向媒人林盛斌及洪永城谢礼，笑言想不到自己的红线在他们手上。问到老公如何求婚等细节时，胡定欣即表示下次再讲，又搞笑指若要老公露面要收两份钱。而胡杏儿为胡定欣送上龙凤镯作礼物，在她宣布婚事同期，杏儿则去了与她传不和的庄思敏婚礼，问会否介意？胡定欣表示，「不会呀，任何人都可以去任何人婚礼，她们是朋友，姊妹们都有各自朋友。」