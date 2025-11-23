离巢TVB小花晒巨钻婚戒 索爆婚照曝光未来老公真面目 幕前演出曾影响健康决转行发展

29岁的杜颖珊（Sandy）加入TVB七年，去年宣布离巢，转而发展瑜伽事业。杜颖珊今年9月在社交网报喜，已答应男友求婚，但未有公布婚期。杜颖珊昨日（22日）在社交网出PO，分享订婚喜悦。

杜颖珊打扮优雅

杜颖珊公开的照片有如婚礼一样，穿上露肩白色婚纱，戴上珍珠颈链，手上戴有巨型钻戒，打扮优雅。而杜颖珊的未婚夫穿上黑色礼服，与杜颖珊十分合衬。杜颖珊其中一张照片，透露订婚派对在11月4日举行。

杜颖珊毕业于城市大学环保政策社会科学学系，曾加入榄球队成为其中一员。而杜颖珊早在6岁时已学体操，曾入选香港体操总会艺术体操精英队，在不少国际赛事上夺得冠军。杜颖珊近年考获瑜伽导师证书外，亦有潜水及独木舟资格。

杜颖珊曾患暴食症

杜颖珊于2017年成为J2节目《#后生仔倾吓偈》主持，其后曾亮相综艺节目及拍摄剧集，又在《流行都市》教瑜伽。不过杜颖珊一度患上暴食症，她表示因为身心非常不健康，决定减少幕前演出，并转而开设瑜伽中心发展事业。

