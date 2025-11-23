《中年好声音》三甲唱将急做手术续命  一器官乏照料「出事十年」  术后元气大伤剧痛难忍

《中年好声音》亚军李佳（Li Jia）被公认为实力唱将，她加入TVB后发展不俗，而她和英籍丈夫Sunny及两名儿子亦生活美满。但今日她突然于社交平台（IG）宣布，自己刚入院接受了胆囊切除手术，并上载多张手术后的素颜照片，以及割下的胆结石「战利品」，消息震惊不少歌迷。李佳称自己现在是「无胆人」，而她于手术后亦因一原因而剧痛难忍，令粉丝十分心痛。

李佳胃痛揭发十年胆病史

李佳在帖文中透露，自己属于「报喜不报忧」的性格，但今次希望透过分享自身经历，警示大众对消化系统不适的重视。事缘约一个月前，她连续两晚经历剧烈胃痛，痛得无法入睡，而她亦承认长年胃胀、胃痛、胃气、消化不良。在学生「督促」下求医，医生一句「你有冇照过胆啊？」成为了关键。李佳表示，多年来从未有医生如此提问，于是她接受建议进行检查，结果令她「惊吓到合唔埋嘴」。

李佳胆囊有多发性胆结石

检查报告指出，李佳原来「胆囊萎缩内有多发性胆结石」，医生更判断她的胆囊问题已存在至少十年，而这正是她多年来消化不良、胃胀气的真正元凶。李佳恍然大悟，随即听从医生建议，入院进行胆囊切除手术。

李佳手术后元气大伤？

手术后，李佳在IG上载多张素颜自拍。从照片可见，虽然她未施脂粉，面容略显疲惫，但精神状态尚算不俗，更对镜头举起V字手势和竖起大拇指，向关心她的朋友和粉丝报平安。她幽默地自称为「无胆人啦」，并将取出的多颗胆结石形容为「没净化嘅『舍利子』」和「战利品」。

李佳一原因剧痛难当

虽然手术顺利，但李佳也分享了术后的辛苦。她提到，手术时注入的二氧化碳气体，导致她术后肩膀出现难以忍受的疼痛。幸得两位好友全程陪伴，通宵轮流为她按摩肩膀，才得以缓解剧痛，让她大为感动。

李佳吁粉丝有家族病史应定期检查

李佳借此经历提醒大家，若长期胃部不适，特别是位置偏右，便要警惕可能与胆囊有关，并呼吁有家族病史的人士应定期检查。她承诺会好好保重身体，戒吃高胆固醇食物，并以「少食多餐」的方式加速康复。

