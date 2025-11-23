五索爆钱银𫐖轕昔日姊妹情不再？ 裕美斥有人颠倒是非黑白：唔好再做咁多小动作

「最强小三」钟睿心（五索）被揭为已婚大生银行主席马清铿诞下四子女，一夜成名。五索未出名前，经常孖住好姊妹裕美及林作拍片，但有传五索与裕美友情不再，二人已经反目。五索曾拍片称：「为咗钱呢我乜嘢都做得出㗎！」昨日（22日）裕美男友林作在律师陪同下见传媒，更爆出五索曾因资金不足，向裕美借过10多万元。

裕美句句有骨

林作昨日为女友裕美召开记者会，澄清事件的来龙去脉，裕美却未有现身。林作指五索曾一度迷惘，裕美本住帮助朋友的心态，以自身经验鼓励五索发展事业。裕美本不但借出10多万元作周转，又用「人情价」甚至免费为五索宣传。林作对「用完即弃」，认为他与裕美已「功成身退」。在林作记者会后，裕美之后在IG限时动态撰长文，句句有骨，疑暗示对五索感失望。

裕美昨日在IG限时动态留言：「女人一定有自己事业，我一直都讲，隔篱𠮶个有钱是人哋的钱，如何自由分配，唔到你话事。一切都是表面风光，世上没有不劳而获，亦唔会有两全其美。你有得一样嘢，就会冇第二样嘢，要做嘅系自己有能力，那你就可以有话事权，亦唔会俾人看不起。」

裕美自认戆居

裕美称自己用真心待人，却换来失望：「当你完全依附一个男人，佢会话：『我比（畀）屋你住比（畀）饭你食仲想点？』我对我家狗狗都比（畀）屋企佢哋住、俾饭佢哋食，得闲买啲玩具俾佢哋玩。外人点样讲我，我冇所谓，但一个曾经相识，并用心过嘅人，到头来揾人出嚟颠倒是非黑白，确实失望。再讲落去，只会令我谂起一直以来挨更抵夜做过嘅一切回忆，而感到戆居。不过系我拣，唔想再讲，我继续向前行。重申：『唔好再做咁多小动作，请努力做好自己嘅嘢，我会继续祝福。』」

五索有惊恐症

五索日前曾在IG上载影片，自称为成名付出代价，近半年来受到情绪问题困扰：「一直以为丑闻就系最好嘅新闻，因为我一开始误信做KOL形象越负面就越红越多人讲，但经过呢段日子，我选择相信返自己」、「其实我系好少会公开自己唔开心，或者公开自己嘅情绪。我最近呢半年，受一个情绪病影响，即系突然之间会呼吸唔到、好惊，觉得自己要死𠮶种惊恐症」。

