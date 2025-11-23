金马奖2025｜范冰冰夺影后「被消失」 微博庆祝文遭全删惹揣测 近年因逃税疑被封杀绝迹内地娱乐圈

金马奖2025｜第62届金马奖颁奖典礼已于昨晚（22日）圆满举行，范冰冰以马来西亚电影《地母》摘下今届金马奖影后，但她未有出席颁奖礼，只由影片导演张吉安代领。张吉安即场打电话给范冰冰，她一接电话时已喜极而泣，没料到获得奖项的范冰冰，在微博开心发文后，与奖项相关的帖文会全部消失。

范冰冰获奖深受感动

范冰冰因逃税问题，近年绝迹内地娱乐圈，因而转往海外发展。昨晚范冰冰凭马来西亚电影《地母》获金马影后后，曾透过视像开心表示：「真的深深感动，感谢张吉安导演坚定不移对我信任，当初他问我『愿不愿意让我成为你的脸』，我说，范冰冰奉陪到底。」范冰冰又表示电影角色引领她成长。之后范冰冰工作室第一时间在微博发布贺文：「恭喜获得来自宝岛的最佳女主角」。

相关阅读：金马奖2025丨完整得奖名单 范冰冰大热撼赢林依晨凭《地母》勇夺金马影后 张震《幸福之路》夺最佳男主角

怎料， 范冰冰工作室的帖文不久后便无预警地消失，引发外界诸多揣测。虽然内文中未有提及「台湾」、「金马奖」等字眼，却仍然「被删除」。而范冰冰在今日（23日）凌晨亦曾在个人微博上分享心声。

范冰冰半夜叹大闸蟹庆祝

范冰冰写道：「刚回复完所有好友的600多条祝福讯息后，爆啃了3只大闸蟹，此刻，有点幸福，有点懵……」，并分开个人照及食物照，但帖文同样在微博已不见踪影。最新的帖文是范冰冰为自家护肤品宣传，打上：「嘻嘻嘻嘻！哈哈哈哈！」而网民在最新帖文下继续恭喜范冰冰封影后，亦有人留言：「这条吃螃蟹的微博也被吞了？还不能让人半夜回复朋友讯息和吃螃蟹了」。

相关阅读：「逃税女星」授勋封马六甲名誉拿督 近年遭封杀仍进驻半山豪宅 ：人生从来没有白走的路