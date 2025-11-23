FTISLAND西沙举行演唱会 李洪基台上high爆饮啤酒 预告将以女装演出音乐剧《SUGAR》

韩国摇滚男团FTISLAND昨晚（22日）假西沙举行《2025 FTISLAND LIVE 'MAD HAPPY' IN HONG KONG》演唱会。相隔一年再在香港开骚，FTISLAND甫现身舞台即引来全场歌迷尖叫，他们随即唱出《Be Free》、《Let it go !》及《Flower Rock》等歌曲，令全埸歌迷high爆！

崔敏焕挂住歌迷

主音李洪基之后向现场歌迷打招呼，问歌迷过得好吗，指今次是亚洲巡演最后一站，多谢大家与他们一起度过那么有意义的一天。而早与前妻发生纠纷而休团的鼓手崔敏焕表示很挂住大家，表示没有见面的时间发生了很多事，想借机会跟大家讲抱歉，但也很想跟大家讲多谢，而过了这些时间大家又可笑住见面，希望大家也可以享受这一晚。

明年将会活得更有趣

李洪基表示在这次巡演同大家玩得太开心搞到整亲腰，笑言离开马来西亚后有人指他有肚腩，但其实是因为戴腰封，并不是肥，不要误会：「唔好话我个肚凸咗出嚟，唔好误会我，其实有时都系嘅，因为一嚟到香港就食咗好多嘢！」演出多首歌曲后，他又指歌单太攰所以在台上食蕉补充体力，食完后更将食剩的香蕉送给台下歌迷，期间他又唱到除剩背心以及拿著水枪不停射，之后他又累到瞓在梳化上，问大家是否OK之余却笑指自己「就嚟死」，他觉得20年一直做亚洲巡回，每年能见大家一次是很感恩的事，所以只要大家需要，他们会随时会返来，若挂住他们便打电话，随后做出「6字」打电话手势，不过做完后表示这打电话的手势已改，由于大家都是大叔和大婶所以相信大家也不懂如何做新手势。他又透露明年将会活得更有趣，稍后会以女装演出音乐剧《SUGAR》。

Encore时，劲high的李洪基在台上饮啤酒，之后又捧出粉丝准备蛋糕帮在本月11日33岁生日的崔敏焕补祝生日及庆祝他复出，崔敏焕表示非常多谢大家，觉得真的很感动：「我唔会忘记大家呢份心意，我以后一定会尽全力可以做到最好，多谢大家！」讲完后他也忍不住落泪。在唱完最后一首歌，台下歌迷仍不停大叫Encore，饮了啤酒的李洪基笑指自己已醉，但仍多唱两首歌，满足粉丝们的要求。