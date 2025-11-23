陈炜刚中50万台庆巨奖再迎喜事！获圈中好友齐贺生日 医生老公撞样陈启泰

有「索爆人妻」之称的陈炜（Alice），2022年9月与医生老公陈国强（Aldous）拉埋天窗，两人由拍拖到结婚都是形影不离，十分恩爱。在刚过去的《万千星辉贺台庆》中，陈炜在压轴环节「终极大抽奖」更幸运地赢得终极大奖50万免找数签账额！而本月21日，就是陈炜的52岁生日，向来人缘甚广的她，就孖医生老公陈国强与一众好友食饭庆祝。不过，有网民发现她的老公竟然与前「亚视一哥」陈启泰撞样。

陈炜老公似陈启泰

日前，陈炜在IG分享了几张与一班朋友庆祝生日的照片，当中有朱晨丽、90年代儿童节目主持吴晶晶等都都是坐上客，同场还有陈炜称他为「阿哥」、时装设计师何国钲Dorain Ho。但有网民就发现她的老公陈国强与近期发福了的陈启泰撞样，还说相似程度有85巴仙，比兄弟还要似。

相关阅读：51岁陈炜医生老公攰爆眼袋不见了？晒锡锡亲吻相庆生日 靠呢招助陈国强「回春

众星向陈炜送祝福

寿星女陈炜亦留言多谢每一位：「生日大快乐，多谢我阿哥 @dorianho 年年都帮我搞生日，多谢咁多兄弟姊妹妹个个都咁锡我，陪住我长大由少女变熟女，多谢我老公，我食唔完嘅嘢都帮我食晒佢，感恩有你们，I love you all！！！」不少她的圈中好友亦有留言送上祝福，当中包括杨千嬅、唐诗咏、胡定欣、蒋家旻、陈自瑶、吕慧仪等，可见陈炜人缘不错。

相关阅读：50岁陈炜结婚两周年晒夫妻照甜蜜放闪 医生老公双眼惊现一情况面色差？