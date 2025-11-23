枭起青壤线上看｜迪丽热巴与陈星旭化身「浓颜CP」 即睇分集剧情＋追剧日历＋5大看点懒人包
发布时间：15:30 2025-11-23 HKT
《枭起青壤》改编自尾鱼的同名小说，是一部都市奇幻剧。剧集由迪丽热巴及陈星旭领衔主演，讲述「南山猎人」聂九罗与「潜伏者」炎拓，在联手对抗神秘「地枭」的过程中，从起初的针锋相对，发展到成为生死相依的伙伴，最后终成眷属的故事。本文为大家整理了《枭起青壤》的分集剧情、角色简介、追剧日历及五大必看亮点。
枭起青壤｜剧情大纲
作家聂夕因参观山海经主题展览而获得灵感，创作出一部充满东方色彩的都市奇幻小说。故事围绕著隐密的民间异能组织「南山猎人」的成员「疯刀」聂九罗（迪丽热巴 饰），以及阳光正直、为目标忍辱负重多年的炎拓（陈星旭 饰）展开。两人因一场意外不打不相识，在经历了生死考验后，逐渐建立起信任与好感，并共同携手对抗「地枭」，最终成为眷属。
枭起青壤｜追剧日历
《枭起青壤》于11月22日起在腾讯视频平台独家播出，总共有32集。剧集每日晚上6时更新，首播日连更3集，SVIP会员则可抢先观看1集。
枭起青壤｜角色简介
迪丽热巴 饰 聂九罗
聂九罗表面上是一位雕塑家，但她的真实身份是民间异能组织「南山猎人」中的「疯刀」。她不仅武力值超群，心思亦相当缜密。
陈星旭 饰 炎拓
炎拓是一名富商之子。由于家人受到「地枭」的控制，为了拯救亲人，他主动接近女主角聂九罗，寻求合作的机会。
张俪 饰 林喜柔
林喜柔是抚养炎拓长大的人，但岁月并未在她身上留下任何痕迹，其真实身份充满谜团。
枭起青壤｜人物关系图
枭起青壤｜分集剧情
第1－2集：聂九罗与炎拓因交通意外相遇
柔山集团的炎拓在视察福利院时，遭遇由「地枭」假扮的老师狗牙袭击，并在冲突中将其推下楼致死。与此同时，聂九罗以采风为名深入南巴老林，她的导游被「地枭」攻击后神秘失踪。聂九罗独自返回酒店后，与炎拓首次相遇。另一方面，林喜柔对狗牙的死讯感到极度愤怒。在「南山猎人」的巡山任务聚会上，成员大头在路上发现了载有狗牙尸体的炎拓，并从尸体上闻到「枭味」而展开追捕，但最终跟失。炎拓与聂九罗则在路上因一场交通意外而再次碰头。
第3－4集：炎拓与聂九罗大打出手
炎拓下车查看聂九罗状况，并发现后备箱中的导游，将她绑起，她假装哮喘挣开束缚将炎拓打晕。聂九罗将三人交给蒋叔并以多参加一次巡山换取离开南山猎人，队友「狂犬」不解她为何退出。炎拓被逼问地枭的详情，最后他与狗牙被救走。林喜柔假称狗牙因做人体实验才发疯。深夜炎拓找聂九罗打听地枭，二人大打出手，他第二日又再出现，不惜将车开入海中逼对方开口，令她惊恐症发作。
第5集：聂九罗与炎拓达成合作
聂九罗的作品被炎拓买下，他指现时的林喜柔顶替并冒充他母亲的身份，他希望借聂九罗和南山猎人查明真相。炎拓和妹妹林伶怀疑林喜柔是地枭；聂九罗得知南山猎人的成员或被林喜柔抓走后主动联络炎拓，他根据年幼记忆找到实验室入口。
枭起青壤｜5大看点
1. 迪丽热巴、陈星旭「浓颜CP」组合
由迪丽热巴与陈星旭两位顶级颜值的演员首次合作，被誉为「浓颜CP」。迪丽热巴的明艳外貌充满异域风情，而陈星旭则以其俊朗清冷的气质和充满故事感的眼神见称。两位主角的组合，仅凭借眼神交流与气场的碰撞，便为剧集带来了强烈的戏剧张力，构成一场视觉盛宴。
2. 改编自人气作家尾鱼同名小说
作家尾鱼的多部小说近年来接连被改编成热门剧集，作品质素有保证。例如2021年由景甜及张彬彬主演的《司藤》，以及2023年由倪妮及白宇主演的《西出玉门》，两部剧集均获得了极高的评价与回响。因此，作为尾鱼的又一力作，《枭起青壤》的影视化备受广大书迷期待。
3. 迪丽热巴年度第二部主演剧集
本剧是迪丽热巴继7月播出的《利剑玫瑰》后，年内第二部担纲主角的作品。她在前作中饰演打拐办代理主任，成熟的演技备受粉丝称赞。而在《枭起青壤》中，迪丽热巴挑战饰演「疯刀」聂九罗，角色涉及大量武打场面，她亦完美驾驭。剧集开播首日，「聂九罗」的微博指数便轻松突破7000万，足见其强大的影响力。
4. 豪华OST阵容 胡彦斌、郁可唯献唱
剧集的原声带阵容同样豪华，由著名歌手胡彦斌献唱主题曲《天生火》，而曾演绎多首金曲的天后郁可唯则演唱情感插曲《纸星星》。片头曲《南山录》则由姚烨演唱。三首高质素的歌曲，以动人歌声带领观众更沉浸式地体验剧情。
5.《慕胥辞》张俪加盟演出
除了两位领衔主演外，剧集的配角阵容亦相当出彩。曾参演《念无双》、《风起洛阳》等多部热门剧集的实力派演员张俪亦有份参演。此次更是她继《慕胥辞》后再度与迪丽热巴合作，两人间的默契与对手戏火花令人期待。
