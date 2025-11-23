移英女星生活荆棘满途 新舖开业不足半年与业主交恶 为四位数拍片公审：讲吓佢嘅故仔

吴日言去年举家移民英国并居于英国伦敦西部雷丁（Reading），一家五口在当地展开新生活，不过吴日言的新生活似乎劲多波折，试过因为天气问题令她造成困扰， 举家因难适应天气频频病倒变「药煲」，吃药的频率如同吃补充剂，又试时因要处理很多林林总总的事情，与做「太空人」的老公「炒大镬」。

吴日言在当地重操故业开餐厅，开业初期被网民发现疑为悭钱，其中一款饮品用上醒狮造型冰块的模具在「淘宝」有售，估计是为节省成本。吴日言又为吸纳生意，在内地社交平台小红书开设帐号宣传，怎料遭到举报被下架：「举报已经通过，这个帐户查不到了。」近日又疑因租楼问题，与业主发生争执。

吴日言开业不足半年与业主出现纠纷

吴日言在今年5月曾在IG贴餐厅新舖相并表示：「呢一条锁匙，我签咗18年合约，换句话说，无论将来遇到几多+1，我注定和家人留在这里，Hello！雷丁请多多指教！」想不到开业不足半年，吴日言已经与业主出现纠纷：好多人都想听故仔，我就帮Mr Trouble开一个节目，

讲吓佢嘅故仔。多谢收看！」吴日言在片中一轮嘴的高八度tone力数业主的「臭史」：「话说我喺英国雷丁呢度舖头签咗18年合约，.好多英国朋友都同我讲，『哗，真系恭喜你呀！』业主同租客保持良好关系，咁梗系win win啦。但系我遇上一个麻烦嘅业主呀！」

吴日言公审业主不合理滥收费用

吴日言续说：「我称呼呢位先生为Mr. Trouble。其实喺2025年五、六月装修嘅时候，已经收到佢嘅不合理滥收嘅费用。系啲咩呢？突然之间收到佢email啦，佢话我啲装修工人搞到乌烟瘴气，好污糟邋遢。我谂如果真系我嘅责任嘅话，我梗系会去清理返啦，睇吓系咪阻塞商场嘅通道呀，又或者真系整到啲地方好污糟邋遢，我逐张相，逐张相打开睇。一打开啲相嘅时候，哗！又真系好难接受㖞。我有尝试返去揾返𠮶几粒尘，但系就真系揾唔到。而且𠮶几张相喺大​​街影嘅。最尾呢，我就收到佢呢张单。Mr. Trouble！」原来业主向吴日言收取清洁费$1145英镑，折合近$12,000港元。

吴日言移民后一路走来不容易

其实吴日言移民后在当地开餐厅一路走来不容易，年初她正因为餐厅的财务问题卷入走数风波。当时她被一名网民「19hkdesigner」指，为吴日言负责设计及印刷，但事后被对方认为收费过高而走数，最后要入禀小额钱债审裁处，虽然设计师一方被富胜诉，但对方仍拒绝付款，最终吴日言现身回应，表示已经还清款项，但拒认自己有违约行为，不承认任何责任，更批评该名设计师在网上发布的虚假内容。