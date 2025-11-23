苏民峰惊人吸金能力令人咋舌 开暑期风水班时薪高达XX万 眼光独到物业遍布海外资产逾2亿元

著名堪舆学家苏民峰近日在社交网发帖文，公开2026年暑期开班授课计划，四日合共20小时的课程，每名学生收取50,000元学费，最多收生200人。不过有网民对苏民峰的收费感到震惊，更将学费乘以人数再除时间，得出苏民峰每小时赚50万元，高薪程度成为城中热话。

苏民峰教一班赚千万

苏民峰近日在社交网出PO，公布「2026年暑期阳宅风水班」的详情，还表示只此一班，额满即止，入读学员可优先报读2027年暑期八字班。苏民峰的课程收费曝光后，有网民迅速计算总收入，预计招收200名学生，总收入可达1,000万港元。换句话说，苏民峰每小时的收入高达50万港元，平均每分钟赚8,333元。

由于苏民峰学费高昂，消息一出即引发网民热议，不少人对苏民峰的惊人吸金能力表示咋舌。有网民认为以苏民峰的名气和「功力」，绝对有资格天价学费，甚至认为「学到真传，赚回来的可能不止这个数」，不过有部分网民表示质疑。

苏民峰传身家达2.3亿

事实上，苏民峰自1986年起开班授徒，直到2011年停止公开授课，转为私人教授。网上曾流出苏民峰私人教授课程，收费高达300万元，更设有「夹八字」的门槛，即使有钱亦未必能跟随苏民峰学习。另外，早年有报道，苏民峰多年来因眼光独到，在投资楼市、舖市买卖获丰厚利润，物业遍布海外，保守估计资产达2.3亿元。

