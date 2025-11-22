吴若希新歌《超前告别》唔再唱到喊 听MV导演亲身经历一秒入戏

吴若希（Jinny）推出全新单曲《超前告别》，表示想将这段时间的感悟记低，特别是面对悲欢离合的时候，希望新歌能带给大家力量去坦然面对变化，Jinny说：「虽然我也只是33岁，但经历了不同的人生阶段，有些重要的人也离开了，伤心是一定有的，但生活还是要过，与其伤心地怀念一个人，倒不如正面地去过生活，这样才对得起爱护过自己的人。」

Supper Moment编曲很有力量

上一首歌《感激跟你能够遇见》同样以「告别」作主题，在之前的演唱会中Jinny每次唱都会感触落泪，今次录新歌会否同样喊到唔录到？Jinny却说：「没有啊，今次录音很顺利，一个session就完成了。因为Supper Moment的编曲很有力量，顺住个势唱一眨眼就录好。」

Jinny因导演亲身经历而瞬间入戏

至于今次MV拍摄同录音一样顺利，Jinny一听完导演的亲身经历就瞬间入戏，「今次MV的故事扣紧歌曲主题，围绕无常的变化或者失去。导演跟我说他有一次跟朋友出国旅游，一同游水时对方突然遇溺，上一秒好地地，下一秒即刻出事，原来真的会徬徨到不懂反应。」她续说：「虽然那个惊慌的表情由男主角去演，但为了做到那种强烈的对比，我在演绎甜蜜温馨画面时特别投入，让对方在演绎惊慌失措的镜头时有切肤之痛，最后导演都好收货。」

