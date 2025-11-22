Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

卢海鹏感激古天乐多年默默支付医药费 忆周润发、吴孟达艺训班往事

影视圈
更新时间：17:45 2025-11-22 HKT
发布时间：17:45 2025-11-22 HKT

资深艺人卢海鹏（鹏哥）近日接受车淑梅电台节目《旧日的足迹》访问，细说入行40多年的点滴，并在大气电波公开向古天乐致谢。鹏哥透露多年来受糖尿病困扰，更因并发青光眼导致右眼失明，戚美珍和苗侨伟曾多次陪他四出求医。后来他要接受「通波仔」手术，当古天乐得悉情况后，义不容辞地为他支付医疗费用，虽然鹏哥获保险公司赔偿后已如数归还，但七、八年来每次覆诊都未被收费，至近年才得悉原来是古天乐一直默默为他承担后续的所有医疗开支，「我起初以为是戚美珍和苗侨伟帮忙，直到他们否认后，我才在经理人公司职员口中得知是古仔（的心意）。期间，我们有见面，但他十分客气，只字不提。」鹏哥坦言感激在心，却始终未有机会亲自向古天乐道谢：「因为他也不知道我已得悉此事。」

29岁才成功入选艺训班

回顾70年代入行的经历，鹏哥形容是「时也运也」，他早在1971年曾报考电视台的艺员训练班，无奈因超龄遭到拒绝。直至1973年，电视台破格将年龄上限放宽至35岁，才让当时29岁的他成功入选，与周润发、吴孟达、林岭东、伍润泉等人成为同期学员。鹏哥忆述当年担任班长，曾提醒习惯穿背心、拖鞋上课的周润发要注意仪容，亦劝勉吴孟达无须刻意装作斯文。谈及故人，鹏哥感触良多：「阿达咁快就走咗……千万不要忽视身体健康。」

感恩观众多年来支持

鹏哥早前透露曾一度被算命师断言难以跨过79岁大关，所幸在周润发的鼓励下，他开始跑步锻炼，身体状况好转。至于即将举行的演出会否邀请「跑友」上台支持？他卖关子地表示未有定案，但「一定会有人上台」。虽然即将踏入84岁高龄，但鹏哥依然精神奕奕，他感恩观众多年来的支持与喜爱：「后生仔见到我，仍然会说『卢海鹏试咪』，我真的很开心！」车淑梅笑问他上镜会否化妆？鹏哥即时抛出金句：「唔系猛龙唔过江，卢海鹏拍戏唔化妆！」

