蔡卓妍绯闻健身教练男友被肯定？C君贴生日大合照泄蜜 人生经历变化决将重要组合再排列

蔡卓妍（阿Sa）昨日（22日）迎来她的43岁生日，向来人缘极佳的她，获得众多好友的祝福。今年，她特别与同月同日生日的C君（郑诗君）合办了一场盛大的生日派对，逾40位圈中好友齐聚一堂，星光熠熠。然而，全场焦点莫过于在合照中，蔡卓妍的健身教练绯闻男友Elvis的「惊喜」现身。

蔡卓妍生日玩足14小时

派对过后，蔡卓妍留言表示玩足14小时：「同C君终于夹到时间一齐搞生日！由晏昼一点玩到凌晨三点，体能无返咁上下都搞唔掂呀真系，我要多谢我所有嘅朋友陪我食、陪我饮、陪我玩、陪我癫！Love you guys so much！大家又有十二个月可以养精蓄锐喇！下年再玩过。」

蔡卓妍经历人生巨变更珍惜当下

蔡卓妍当生日踏正（22日）零时零分，就在其社交平台上载一辑个人的生日靓相，并有感而发了一篇长文：「又到一年一度嘅生日啦，对于我呢个钟意搞活动又有啲啲仪式感嘅人嚟讲

每年生日要点样过都系一个值得思考嘅题目，形式可以有好多种，但其实都不外乎同自己爱又爱自己嘅人一齐，食好多好多餐好味生日饭，吹好多蜡烛食好多个生日蛋糕，被满满嘅爱意包围。今年嘅生日系我历年体重最高峰，但系！又如何呢？每次别人谈论年纪嘅时候，我都会唔小心讲错自己嘅年龄（唔系特登㗎）好似人到咗某一个阶段开始，有一啲嘢会变得更加冇所谓。比喻年龄、比喻体重，你嘅内心会话畀自己听，你想要乜嘢？乜嘢先至系人生里面重要嘅组成部分，然后将佢哋重新排列组合，尤其系今年经历咗一啲至亲朋友嘅疾病或者告别，我变得更珍惜当下、珍惜身边人、珍惜健康。」

蔡卓妍

蔡卓妍续说：「可能有啲粉丝朋友会觉得我今年冇以往咁『努力』，但其实我只系将一部分努力放咗喺其他部分，或许人喺唔同阶段，需要努力嘅部分真系唔一样。今次系我主动提出想要影一组生日相，因为我想记录吓今年嘅我系点样，或许下年我会再多一条皱纹；又或许我下年嘅体重会再创高峰，但系都唔重要lu，我知道我走嘅每一步都系我努力经营同选择嘅

。我知道我系开心嘅，我知道我身边一直有爱我嘅人，而我爱嘅人亦都从未离开，生日快乐唔止今日，希望你哋都系！」一众好友在社交平台为寿星女送上祝福，而阿Sa的好友容祖儿、关智斌（Kenny）等，亦提早跟她庆祝了，至于另一未有现身的好姊妹钟欣潼（阿娇），就视像阿Sa送上祝福。

