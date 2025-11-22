日本组合柚子取消亚洲巡唱：不可避免原因 古川雄辉下月上海见面会亦中止

近日中日关系恶化，日本政坛因高市早苗发言引来北京强烈反弹后，近期日本艺人在内地的相关娱乐活动，出现大规模取消的情况。日本民谣二人组柚子今日宣布12月举行的亚洲巡唱《YUZU ASIA TOUR 2025 GET BACK》全部取消，他们表示：「由于不可避免的各种原因，决定取消所有演出。」亚洲巡唱原定在香港、上海、台北三地举行，香港站原于下月3日在AXA Dreamland进行。

本田珠也原定北京公演中止

女偶像组合「iLiFE！」前日亦在官方社交网公布取消在内地的演出，她们原定于28、29日演出上海的偶像节「NSE2025 元星舞台」，现已中止。另外，爵士乐演奏家本田珠也原定在北京的公演中止了。本田于本月20、22日与低音结他手铃木良雄在北京艺术中心的公演，他在网上透露：「排练都做完，声音状态也达到最好，但公安突然来访，活动就此取消。」他无奈表示：「不只是我们，连工作人员、主办方现场所有人都非常难过，市民真的毫无力量。」

日本谐星事务所吉本兴业于本月18日已宣布取消预定在上海举行的「第11届上海喜剧节」的《吉本喜剧特别节目》4场演出，该节目由间宽平、阵内智则等人气艺人参与，吉本兴业从2019年开始参加。本月17日，11人男子组合「JO1」都公布取消原定于本月28日在内地举办的粉丝活动。凭演出日剧《恶作剧之吻～Love in TOKYO》走红的古川雄辉，下月6日在上海的演出都已取消。