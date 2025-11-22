TVB上位小生未婚妻家族身份显赫 11.27六星酒店办婚宴 过大礼聘礼逼爆厅巨型龙凤鈪摆满枱

现年30岁、TVB「功夫新星」容天佑在今年10月6日于社交平台宣布向圈外女友扶天恩（Winnie）求婚成功。容天佑其后积极筹备婚礼，过大礼更加非常大阵仗，单是重型龙凤鈪目测至少有8对，还有八篮大礼迎囍礼篮、十盒心型大花胶扒、鲍参翅肚、嫁囍礼饼红酒及钻饰，份量多到逼满客厅。

容天佑未婚妻家世显赫

容天佑与扶天恩的婚礼将于11月27日在丽思卡尔顿酒店（Ritz-Carlton）举行，届时会筵开23、24席，婚后已有生B计划。据知，容天佑的未婚妻Winnie家世显赫，家族生意庞大，而Winnie更是珠宝批发商。

容天佑大方承认未婚妻家世显赫

对于有指未婚妻扶天恩家世显赫，容天佑回复传媒亦大方承认：「佢哋家族都系做关于珠宝，Winnie外公做玉，姨姨做翡翠，爸爸就做钻石首饰批发。（会唔会有压力？）又冇乜压力嘅，佢哋都好支持我，我会用我庞大嘅爱锡爱锡返佢哋。」容天佑曾表示与未婚妻都喜欢小朋友，希望生2个，笑言相信自己不是虎爸，只希望儿女开心成长。

容天佑凭《法言人》见习师爷被人认识

入行逾10年的容天佑多年来演艺事业都没有太大起色，曾到酒楼做侍应及搬运，户口试过曾经只得40蚊，要朋友帮手过数才可提款。18岁时曾林颖彤（Bella）有过两年情，但有传当时林颖彤妈妈嫌容天佑太奀，耽误女儿发展，所以两度棒打鸳鸯。容天佑直至在《法言人》演见习师爷「Tony仔」，飞踢马国明一幕令人留下印象，接着戏份渐多，曾在《隐形战队》中向刘佩玥搜身摸其大腿，与及在《逆天奇案2》演O记警察「口水言」一展身手。

