金明洙现身香港出席圣诞活动 恨食点心蛋挞 2026年大计忙准备新剧和照片集

影视圈
更新时间：16:45 2025-11-22 HKT
发布时间：16:45 2025-11-22 HKT

韩国男团INFINITE成员金明洙（L）今日（22日）在观塘出席圣诞活动开幕仪式及举行慈善签唱会，吸引大批粉丝到场。活动上，L感激大家到场支持他和为他欢呼，他好荣幸可参与这个有意义的活动。

走落台近距接触粉丝

提到圣诞愿望，他表示想在场每一位都幸福快乐、不要生病，笑指圣诞大餐想食点心，问到若有机会为香港粉丝送一份圣诞礼物，他想同大家一齐开心地唱歌，又透露2026年将会有演出计划，希望到时可以见到大家。L与粉丝玩设计圣诞卡及模仿等游戏，而他更派福利，揽粉丝之余更与他们一起摆心心甫士影合照，又叮嘱他们要好好食饭，之后在唱歌时，他因大家太热情，特意走落台绕场一周与粉丝作近距离接触，最后更应粉丝要求多唱一首歌。

望好快再来港见粉丝

受访时，对于有很多粉丝很早来活动等待他，L表示这次活动很有意义，可以见到那么多人来支持自己觉得很开心，希望下年也能有这么有意义的活动，让他来见大家，对于Encore时大家也跟着一起唱，L说：「见到那么多粉丝来看我，真的很开心，希望好快再有机会嚟香港见大家！」又指今次虽然只是带了歌曲来，但大家也跟他一起唱，也很开心。提到圣诞节，L表示会与公司同事一起过，透露现在正准备新剧，对于2026年大计，L说：「而家准备新剧，希望可以用演技来见大家，同埋准备照片集。」至于香港食物，L笑言喜欢的是点心，食完点心还要食蛋挞，希望今晚可以食到。

