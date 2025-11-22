《模范的士3》开播成年度韩国最高收视迷你剧 原班人马回归第3季 Edan演国际刑警以英语演出

韩星李帝勋主演的《模范的士3》昨晚首播，全国平均劲收9.5%，最高收视更达11.1%，成为本年度跨有线及无线电视台最高开播收视迷你剧，可见有「收视福将」之称的李帝勋，继续势不可档。2021年播出第1季就创下最高16% 的收视成绩，2023年播出第2季再刷新纪录，以最高21%的收视收官。

飞车追逐戏或成第3季招牌

李帝勋、金义圣、表艺珍原班人马回归第3季，李帝勋日前受访时笑说：「这次车子升级了，之前的的士是经典又独特的风格，这次的车性能更好，开起来非常顺畅，在拍飞车追逐戏时，只要踩一下就能一口气冲出去，非常方便，设计也非常有型，我觉得会成为第3季的招牌。」

MIRROR成员吕爵安登场

剧集讲述表面经营计程车行、实则进行代客复仇的秘密组织「彩虹运输」，如何代替法律外制裁恶人。本季剧情的一大转折在于案件背景的国际化，首个单元即涉及跨国非法金融与人口贩卖。「彩虹运输」成员为了阻止罪犯所得的钱转至海外的组织，必须进行跨国界合作，香港男团MIRROR成员吕爵安（Edan）有份饰演国际刑警一角，更会以全英文对白作交流。