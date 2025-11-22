Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

《模范的士3》开播成年度韩国最高收视迷你剧 原班人马回归第3季 Edan演国际刑警以英语演出

影视圈
更新时间：15:45 2025-11-22 HKT
发布时间：15:45 2025-11-22 HKT

韩星李帝勋主演的《模范的士3》昨晚首播，全国平均劲收9.5%，最高收视更达11.1%，成为本年度跨有线及无线电视台最高开播收视迷你剧，可见有「收视福将」之称的李帝勋，继续势不可档。2021年播出第1季就创下最高16% 的收视成绩，2023年播出第2季再刷新纪录，以最高21%的收视收官。

飞车追逐戏或成第3季招牌

李帝勋、金义圣、表艺珍原班人马回归第3季，李帝勋日前受访时笑说：「这次车子升级了，之前的的士是经典又独特的风格，这次的车性能更好，开起来非常顺畅，在拍飞车追逐戏时，只要踩一下就能一口气冲出去，非常方便，设计也非常有型，我觉得会成为第3季的招牌。」

MIRROR成员吕爵安登场

剧集讲述表面经营计程车行、实则进行代客复仇的秘密组织「彩虹运输」，如何代替法律外制裁恶人。本季剧情的一大转折在于案件背景的国际化，首个单元即涉及跨国非法金融与人口贩卖。「彩虹运输」成员为了阻止罪犯所得的钱转至海外的组织，必须进行跨国界合作，香港男团MIRROR成员吕爵安（Edan）有份饰演国际刑警一角，更会以全英文对白作交流。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
10小时前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
18小时前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
14小时前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
10小时前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
14小时前
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
时事热话
20小时前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
22小时前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
18小时前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
21小时前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
17小时前