裕美被指背叛五索另起炉灶？「7年枕边人」林作揭露钱银瓜葛内幕：从来都唔系一伙

「最强小三」「五索」钟睿心（Rachel）因今年初被揭与已婚大生银行主席马清铿育有四子女而一夜成名。五索未出名前，不时与好姊妹裕美和林作合作拍片放到社交网，不过成名后传因与裕美反目，五索早前更拍片揭开与裕美反面真相并称：「为咗钱呢我乜嘢都做得出㗎！」

林作为女友裕美澄清不实传闻

林作今日（22日）联同范德伟律师会见传媒，主因是为女友裕美澄清网上不实传闻。林作指出，近日网上出现关于裕美的一些与事实不符的讨论，所以作为另一半的他做这件事最合适，加上事前他在网上表明，就事件获得到一万个Like便出来澄清，现在是兑现承诺，所以裕美今日未有现身。

林作称「五索」是透过自己认识裕美

近日五索与裕美传出钱银瓜葛等决裂传闻，有指五索感到被裕美当作水鱼后另起炉灶，林作指出是透过自己认识裕美，而五索代理美容产品最初是由裕美介绍，裕美没有对方公司股份亦没有收任何介绍费，最初更免费为对方拍片宣传，所以不可说二人是合作，五索曾因资金不足向裕美借过十多万元，但有借有还，林作称，裕美如果一心另起炉灶，便无需借钱给五索，更说：「网上有人说裕美贪图五索的钱，如果是真的便不会借钱，裕美不会将五索看成金山，只会帮助朋友，不是贪图她有钱，纯粹是人情帮五索做事。」

林作指裕美卖人情为五索美容产品宣传

林作指出裕美后期有收取五索的一点宣传费，并强调属市场便宜价格，纯粹卖人情，故网上被指「裕美在五索身上赚到好多钱」的说法完全不正确；另一重点，指裕美另起炉灶也不正确，因为从来不是一伙，裕美是帮助五索起机待她的生意上轨道之后，她才功成身退做自己的事。林作表示五索最初开公司的Logo、网站设计、产品拍摄等，是裕美通宵开工帮手只收几百元，裕美为免与五索公司发展有冲突，自己作出很大牺牲推掉不少相关工作。问到五索经常炫富是否假象？林作称，这个交由大家去判断。

林作指初认识五索比较迷失

林作亦以7年枕边人身份有资格评价裕美，指她是个很独立、坚强、慷慨，非常阔佬，只是好想有自己事业的一个好人。林作透露，当初认识五索时，她是比较迷失想找到自己，林作当时是有给予她一些意见，但因为客户私隐需要保密不能讲出来，而裕美以女性角度去帮助她，认为女士需要有自己事业，从来无想过贪对方钱，林作感到，大家出来做生意，应该互相祝福，不应该踩低别人。

林作称打惯逆境波对案件不太担心

此外，问到面对JPEX案件心情？林作表示，已进入司法程序不能作出任何评论，只能说，就如自己两年前举行大型记者会时所讲的说话一样，没有东西需要再补充，又指自己是一个打惯逆境波成长的人，追问他是否很担心？他说：「我不是一个很会担心的人，因为担心是你想控制而控制不到，但我有智慧分得清甚么是控制得到，甚么是控制不到。」另外，裕美早前在法庭门外被传媒拍下的照片，令她感到很丑，林作表示，裕美真的因此而嬲，不过，他透露，亦因为那张相而吸引到广告商钟意，为裕美带来一个广告。