姜大卫晒「400岁重量级合照」惹争议 暴瘦李家鼎成焦点 曾因胃炎及血气不足需入院输血

资深艺人姜大卫前日（20日）于其社交平台分享一张星光熠熠的合照，并写道「这五位后生仔女加埋啱啱400岁」，引起网民热议。照片中，除姜大卫外，更有胡枫（修哥）、罗乐林、肥妈（Maria Cordero）及早前健康状况备受关注的李家鼎（鼎爷），五位演艺界重量级前辈难得同框，场面珍贵。

李家鼎身形清减

79岁的李家鼎于9月时出席活动，被发现身形暴瘦，他当时透露因过度操劳而瘦逾20磅，其后更因胃炎及血气不足，而需要入院输血，健康状况一度令外界十分担忧。从姜大卫的最新合照中，见到李家鼎头戴灰色冷帽，身穿啡色羊羔毛外套，内搭格子衬衫，身形依然清减。

相关阅读：78岁李家鼎惨受病痛折磨大叫顶唔顺 一部位「大量流失」痛到企唔到 近期暴瘦廿磅须输血

不过李家鼎脸色红润，面带微笑，显得精神饱满，虽然比以往外表老了不少，但状态相当不错。李家鼎与众好友相聚，看起来心情甚佳，而罗乐林坐在李家鼎旁边，搭住对方膊头，露出招牌笑容，看起来关系友好。

姜大卫合照受质疑

姜大卫分享的「世纪合照」中，五位艺人年龄加起来接近400岁，有网民质疑众人年纪：「400岁，点止呀」，却被另一网民将五人年龄以出生年份计算逐个数：「刚刚399（根据资料：胡枫93、李家鼎80、姜大卫78、罗乐林77、肥妈 71）」，非常认真。

相关阅读：78岁李家鼎罕现身暴瘦XX磅 不幸患一病需接受输血每日食药 脚部疼痛苦不堪言