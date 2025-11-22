Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

姜大卫晒「400岁重量级合照」惹争议 暴瘦李家鼎成焦点 曾因胃炎及血气不足需入院输血

影视圈
更新时间：17:00 2025-11-22 HKT
发布时间：17:00 2025-11-22 HKT

资深艺人姜大卫前日（20日）于其社交平台分享一张星光熠熠的合照，并写道「这五位后生仔女加埋啱啱400岁」，引起网民热议。照片中，除姜大卫外，更有胡枫（修哥）、罗乐林、肥妈（Maria Cordero）及早前健康状况备受关注的李家鼎（鼎爷），五位演艺界重量级前辈难得同框，场面珍贵。

李家鼎身形清减

79岁的李家鼎于9月时出席活动，被发现身形暴瘦，他当时透露因过度操劳而瘦逾20磅，其后更因胃炎及血气不足，而需要入院输血，健康状况一度令外界十分担忧。从姜大卫的最新合照中，见到李家鼎头戴灰色冷帽，身穿啡色羊羔毛外套，内搭格子衬衫，身形依然清减。

相关阅读：78岁李家鼎惨受病痛折磨大叫顶唔顺 一部位「大量流失」痛到企唔到 近期暴瘦廿磅须输血

不过李家鼎脸色红润，面带微笑，显得精神饱满，虽然比以往外表老了不少，但状态相当不错。李家鼎与众好友相聚，看起来心情甚佳，而罗乐林坐在李家鼎旁边，搭住对方膊头，露出招牌笑容，看起来关系友好。

姜大卫合照受质疑

姜大卫分享的「世纪合照」中，五位艺人年龄加起来接近400岁，有网民质疑众人年纪：「400岁，点止呀」，却被另一网民将五人年龄以出生年份计算逐个数：「刚刚399（根据资料：胡枫93、李家鼎80、姜大卫78、罗乐林77、肥妈 71）」，非常认真。

相关阅读：78岁李家鼎罕现身暴瘦XX磅  不幸患一病需接受输血每日食药  脚部疼痛苦不堪言

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
10小时前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
17小时前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
14小时前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
10小时前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
14小时前
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
时事热话
20小时前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
22小时前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
18小时前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
21小时前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
17小时前