再见爱人5丨李施嬅8年情复合有望？ 被前未婚夫一个暖心举动打动 网民嘲讽：自己开心就好

44岁的李施嬅（Selena）最近与前未婚夫车崇健（Anson）一同亮相内地综艺节目《再见爱人5》，将昔日情侣的矛盾与情感纠葛搬上萤幕，引发广泛关注。 节目中，李施嬅揭露分手内幕外，更大方分享自己的感情观，表示不抗拒相亲，并认为分手后仍能与前度做朋友。最近一集中，李施嬅更被车崇健打动选择「不分手」，震惊大批网民。

李施嬅与旧爱关系好

李施嬅与车崇健今年初宣布结束长达8年半的感情，婚事告吹，当时震惊不少人。在《再见爱人5》中，李施嬅泪诉分手原因，直指在2022年因免疫系统问题，独自面对四次眼部手术期间，车崇健全程缺席，令她倍感孤单。在节目中谈及「分手后还能否做朋友？」的话题，李施嬅认为「再见亦是朋友」，与旧爱关系良好。

李施嬅指两个人能够相爱，已是难得的缘份，即使最后分开，也应该珍惜这段关系，继续做朋友。李施嬅更以自身为例，与前男友、即好友胡杏儿的丈夫李乘德（Philip）分手后，二人依然是朋友，而且自己是对方三个儿子的契妈，印证「再见亦是朋友」的可能。

李施嬅单身不愁寂寞

回复单身的李施嬅，坦言不抗拒相睇，而身边的朋友都为她的感情事著急，不时为她安排饭局。李施嬅认为相睇是一个直接且有效率的交友方式，即使最终不能成为情侣，也能多认识一位朋友，并无坏处。

不过在最新一集节目中，李施嬅似乎被车崇健打动，在选择「分手」、「不分手」时，第一次选择「不分手」。李施嬅解释车崇健在清晨送来一杯温暖的咖啡，同时送来其用心与改变。李施嬅在车崇健的眼中看到不一样的认真，认为是一些细微的体贴和改变。

李施嬅选择被寸爆

但网民见到李施嬅动摇的态度，留言嘲讽：「让他们锁死吧」、「永远叫不醒一个装睡的人」、「自己的选择，自己开心就好呀」、「想起来一句话，良言难劝该死的鬼」、「这姊们留著这样的老公干啥，剧本嘛」等。

