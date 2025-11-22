李明慧揭22年豪门婚姻疮疤 为患自闭症龙凤胎儿子哑忍精神虐待

前香港小姐亚军李明慧今年初惊传婚变，与结婚22年的商人老公陈燿阳对簿公堂。李明慧结束22年的婚姻，近日接受传媒专访时，首度公开当年离开五光十色娱乐圈的真正原因，并罕有地忆述参选港姐时的辛酸，更曝光一对龙凤胎的儿子，在18个月大时揭发有自闭症，为李明慧带来沉重打击。

李明慧为居美要不断进修

李明慧近日接受传媒专访时，提起22年的豪门婚姻，指自己在姐夫介绍下认识陈耀阳，因被爱冲昏头脑，毅然答应对方一同赴美的要求。李明慧指对方婚婚后性情大变，占有欲极强，提出各种无理要求。即使在李明慧怀孕期间，只要稍有不满，便会对她破口大骂。而李明慧为维持在美国的居留身份，要不断进修，完成硕士和博士课程，导致身心承受巨大压力。

相关阅读：前港姐李明慧自认「做错咗好多嘢」决不再沉默公开豪门家事 女儿曾被警告不可做一件事：毁灭你一生

李明慧于2007年诞下一对龙凤胎，没想儿子在18个月大时确诊患上自闭症，在儿子成长的过程中，李明慧独力承担起照顾的责任，老公却似局外人，对儿子的病情不闻不问，甚至拒绝承认儿子有发展问题。李明慧每次要独自带著儿子覆诊、接受治疗，直言心力交瘁：「好似单亲妈妈」。

李明慧称为仔女哑忍家暴

多年来，李明慧在婚姻中承受著巨大的精神虐待和言语暴力，她表示为给予一对仔女完整的家，一直哑忍，从未想过离婚。李明慧坦言因儿子患有严重的自闭症，需要大量的时间、心机和资源去照顾，不希望因为婚姻破裂，而影响到儿子的成长。

港姐亚军光环下的辛酸

当时年仅21岁的李明慧于加拿大毕业返港，曾投身税务会计师行业。1997年在家人的鼓励下，替她报名参加香港小姐竞选。李明慧凭借出众的外貌和优雅的气质，一举夺得亚军及国际亲善小姐殊荣，更获TVB创办人邵逸夫爵士大赞前途无限。

李明慧透露在港姐训练期间，曾发生过鞋、内衣不翼而飞的事件，更在一次排舞时，被刻意安排在身材高䠷的欧阳妙芝身旁，形成强烈对比，让李明慧一度怀疑自己是否被针对。 李明慧在一次到珠海宣传的活动上，与众佳丽被要求穿上泳衣，在众多男性面前摆姿势拍照，令她深感不适，一度萌生退选的念头。

李明慧三角关系选择沉默

除参选期间的明争暗斗，李明慧的感情生活亦备受传媒关注。当年，李明慧卷入与七海化工主席邬友正及同届港姐冠军翁嘉穗的三角恋，成为城中热话。面对排山倒海的舆论压力，不善言辞的李明慧选择沉默，并毅然决定放弃如日中天的演艺事业，远走英国展开新生活。

李明慧错过《杨贵妃》不后悔

李明慧忆述，1998年与TVB约满后，便飞往英国进修，并在当地找到一份市场推广的工作。李明慧透露TVB高层曾励珍（珍姐）曾力邀回港拍重头剧《杨贵妃》，但当时的李明慧认为自己未能适应娱乐圈的复杂人际关系，最终婉拒。最终《杨贵妃》的女主角由1998年港姐冠军向海岚演出，并成为其代表作之一。而李明慧坦言并不后悔当年的决定。

相关阅读：李明慧疑公开劝前夫勿再「耍横手」 直言：你系咪想逼死我？