「黄翠如冤家」细女奶嘴打孖啜 眼仔睩睩超得意 与星爸似足饼印

洪永城（Tony）因拍摄旅游节目入屋，与好拍档兼好友黄翠如先后加入TVB，镜头前的「欢喜冤家」形象大受观众欢迎，不少网民都曾幻想二人能结婚。但最终黄翠如选择了萧正楠，而洪永城则与梁诺妍（Inez）于2021年结婚，家庭生活一直备受关注。近日梁诺妍分享了细女洪靖愉（Beryl）的可爱照片，Beryl眼仔睩睩，脸颊饱满，笑容非常甜美，融化了一众网民的心。Beryl更含著两个奶嘴，一双大眼晴好奇地望著镜头，可爱模样令人忍俊不禁。

洪永城梁诺妍三年抱两幸福满泻

洪永城和梁诺妍于2021年举行婚礼，并在婚礼上惊喜宣布梁诺妍怀孕的消息，双喜临门。 婚后，洪永城更显得爱家，不时在IG分享与家人的温馨点滴，成为圈中好爸爸、好老公代表之一。洪永城与梁诺妍三年抱两，大女洪靖岚（Amber）已经3岁，而细女Beryl亦已8个月大。 梁诺妍曾笑言，细女Beryl比姐姐更像爸爸。从近日梁诺妍分享的照片可见，Beryl遗传了爸爸的优良基因，五官精致，尤其一双大眼晴，与爸爸饼印一样。

洪永城细女眼下现士多啤梨痣

早前，Beryl曾因眼下出现「士多啤梨痣」而需接受治疗，当时梁诺妍亦有在社交平台分享女儿的情况，幸好Beryl精神不俗，现时看来已经康复。

洪永城与梁诺妍结婚3年，感情依然甜蜜。梁诺妍不时在IG放闪，分享与老公的甜蜜互动。 早前，她更上载影片，大赞洪永城「冇拣错老公」，羡煞旁人。不过，三年抱两的背后，梁诺妍的身体却付出不少。梁诺妍早前直认诞下第二胎后身体变弱，因为与第一胎相隔三年，年纪较大，康复期需要更长时间，怀孕期间亦病痛多多。洪永城亦坦言对太太的状况感到心痛，直指太太「的确可能会令身体上弱咗少少啦」。

事实上，梁诺妍产后曾因乳腺炎发高烧，以及大腿「生疮」等问题多次入院。近日，她更透露因跑步过量影响经期，需要接受针灸治疗。虽然梁诺妍表示自己目前的身体状况不及从前，但认为还算不错，并会继续努力做运动和补充营养品，尽快恢复。

