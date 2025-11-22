80年代玉女歌手生日近照曝光美貌依旧 有气无力歌艺屡掀争议 频繁开唱曾被质疑经济困难

「玉女掌门人」周慧敏（Vivian）近日迎来58岁生日，虽然已年近六旬，但她的外貌和状态依然是外界焦点。日前，有后辈为她庆祝生日，并在社交平台上分享了合照，照片中周慧敏的「冻龄」美貌再度惊艳网民。

周慧敏保养得宜

从曝光的近照可见，周慧敏身穿一件简约的绿色高领毛衣，留著一头标志性的乌黑长发和浏海，皮肤白皙紧致，脸上几乎没有岁月痕迹。在柔和的灯光下，她对著镜头浅浅一笑，气质温婉动人。她与两位后辈坐在蛋糕前，蛋糕上写著「Happy Birthday Pretty Vivian」，气氛温馨。照片中的她，无论是样貌还是神态，都完全不像一位58岁的女士，反而更像三十多岁的年轻女子，保养得宜的状态令人赞叹。

周慧敏唱歌多次失准

然而，尽管周慧敏的美貌数十年如一日，她近年的歌唱事业却引来不少争议。早前她在各地举办巡回演唱会时，有观众在网上批评她现场表现失准，出现走音、气息不稳等问题，认为她的歌唱实力大不如前。相关影片在网上流传后，随即引发热议。

更有甚者，由于周慧敏近年并未推出太多新作品，却依然频繁地在世界各地开演唱会，有部分声音质疑她是否面临经济困难，才需要不断依靠昔日的经典金曲登台「赚快钱」。这些负面评论，让这位昔日玉女的形象蒙上了一层阴影。

