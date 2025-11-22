Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

《他来自江湖》梁爱近照曝光 满头白发略消瘦 身世坎坷曾被父母抛弃

影视圈
更新时间：13:00 2025-11-22 HKT
发布时间：13:00 2025-11-22 HKT

现年87岁、有「御用工人」之称的前TVB资深演员梁爱，早在60年代已踏足影视圈，曾演出《狂潮》、《江湖小子》、《义不容情》等经典剧集，但最令人印象深刻相信是在90年代与周星驰合作的《他来自江湖》，剧中除了饰演黄秋生的巴辣工人「爱姐」之外，又经常「寸嘴」与周星驰互窒，甚有火花。日前，资深作制作人杨绍鸿在其FB分享了一张与梁爱的合照，并留写道：「珍惜每一次见面嘅机会」。

梁爱笑到四万咁口

照片中的梁爱，一白短发、身穿浅色外套，与杨绍鸿站在酒楼的鱼缸前自拍，两人亦都笑到四万咁口，见到87岁的梁爱精神相当不错，不过似乎比之前消瘦了一些。不少网民也留言赞梁爱精神状态很好，并向她送上祝福。

相关阅读：「御用工人」梁爱近照曝光 87岁生日脸容慈祥 曾历丧子之痛一生大起大落

梁再演清洁工 勾起网民回忆

已淡出幕前多年的梁爱，2023年突然惊喜现身陈奕迅歌曲《社交恐惧癌》MV剧场版，当时梁爱扮演大厦的清洁工，替陈奕迅拾回意外堕下的植物，令人勾起不少网民回忆。

梁爱一生大起大落，小时候因家贫被亲父母抛弃，送到香港富有家庭做养女，可惜其养父母家道中落，又不时欺负她，梁爱最终在12岁时离家出走，为生活做过塘瓷厂工人、大排档侍应、工人，19岁时应征做临时演员，展开粤语长片拍摄生涯。

相关阅读：独家丨85岁梁爱曾三次送院抢救愿做大体老师 为偶像Eason出山获孝敬大利是

「御用工人」刘桂芳抗拒演妹仔？

