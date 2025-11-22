陶大宇甜蜜激赞现任太太系贤妻：主动要求凑奶奶　离婚多年前妻阿宝近照罕有曝光

「师奶杀手」陶大宇日前接受资深传媒人查小欣的《红查馆》访问，罕有地分享了他的婚姻生活，大赞现任太太十分贤慧，更透露是太太主动提出要与奶奶同住，方便照顾老人家，让他无后顾之忧。

陶大宇老婆主动提出与奶奶住

在访问中，陶大宇谈及近年因疫情及母亲年迈，让他对人生有了新的感悟。当被问及太太是否给予支持时，陶大宇称太太是他的「心灵治疗师」，赞扬她的正能量比自己还多。

他更透露了一件非常窝心的事：「之前我还没有结婚的时候，她（太太）都主动……她说『有时候你又经常飞大陆，不如我和你妈一起住，起码有人帮忙』，是她提出来的。」陶大宇表示，太太主动提出与他妈妈同住，方便照顾，这让他非常感动，也觉得自己很有福气。他笑言，婆媳关系非常和睦，可能是因为妈妈听力不好，听不到彼此说话，所以没有矛盾。他坦言，照顾年迈的母亲并不容易，需要学习「放下」，不要对生活太过执著，才能让自己和家人的关系更轻松。

梁思浩为陶大宇前妻阿宝庆生

另一方面，就在陶大宇分享幸福家庭生活之际，他的前妻黄慧宝（阿宝）的近况亦罕有曝光。日前，艺人梁思浩在IG分享为阿宝庆祝生日的合照。从照片中可见，阿宝气色相当红润，精神饱满。当天她身穿一件浅色卫衣，手捧著生日蛋糕，面露微笑，看起来保养得宜，生活过得相当不错。梁思浩在帖文中写道：「妳的大日子继续开心，美丽，健康！」为好友送上诚挚的祝福。陶大宇与前妻阿宝在经历离婚风波后，如今各自安好，展开了新的人生，分别都得到不少网民祝福。

