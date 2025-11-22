TVB忠臣罕谈曾恋80年代上位花旦 公开分手原因 老来得女悉心栽培送英留学成就非凡

TVB「最强绿叶」、67岁李成昌自1979年TVB艺训班后加入TVB，至今效力接近半个世纪，多年来李成昌凭出神入化的演技获而被封为「教科书级」示范。早已届退休之龄的李成昌，对演艺事业敬业乐业，永不言休，在感情世界中，他同样专一长情。李成昌罕有地剖白了与80年代花旦黄造时的一段旧情，忆述了两人从相识到分手的点滴。

艺训班萌芽的恋情

李成昌黄造时同为第八期无线电视艺员训练班的同学。日前李成昌接受商台节目忆述当时的训练班生活，直言「好多人都拍拖」。李成昌形容黄造时「好靓女」、「好得意好可爱」，更笑言当时对方「成日望住我」，两人情投意合，很自然地走在一起。这段恋情维持了三年，李成昌坦言，当时的黄造时正值事业搏杀期，而自己则仍在摸索阶段，两人聚少离多，加上性格不合，最终和平分手。

李成昌心目中最美是蓝洁瑛及周海媚

李成昌入行46年来见尽不少美女花旦，他指自己心目中最美是蓝洁瑛及周海媚，「无谂过接近佢哋，佢哋咁靓，一定好多人追，我后生廿年就话啫。」不过鲜有绯闻的李成昌亦坦承曾与一位80年代被力捧的花旦交往三年，她就是第八届艺训班同学黄造时，「𠮶阵训练班就嚟完，大家相处多咗，佢好靓女架！𠮶时八点返学，五点放工，大家都好Close，好多人都拍拖，阿汤（汤镇业）同呢个，𠮶个又同𠮶个，当时又见到佢（黄造时）几得意好可爱，佢又成日望住我，啱Feel就一齐。」至于出道后为何分手，李成昌说：「其实唔系工作，真系唔夹。」其后李成昌在86年认识任职银行的圈外太太，二人于93年结婚，直到2001年才育有一女，李成昌说：「因为我经历一次大病，惊走先过太太，希望有下一代陪老婆，好彩畀我哋生女，因为阿女好嗲好黐我。」为了囡囡有更好的读书环境，夫妻二人自女儿14岁起便送她到英国升学，至今十年每年需付数十万学费，但李成昌从不觉肉赤，「有积蓄、计到数就畀佢过去读，佢仲有一年就硕士毕业。总之，开心！两公婆都觉得，如果有能力畀到佢而唔畀，将来就会有遗憾，钱系带唔走。」

李成昌演艺生涯充满传奇色彩

除了这段鲜为人知的恋情，李成昌的演艺生涯同样充满传奇色彩。李成昌加入TVB后，在1981年因剧集《烽火飞花》演抗日学生获曾励珍青睐招入处境剧《香港81》，一演正直新移民任柏康（康仔）便是五年：「𠮶时好开心，出街有人叫你康仔，爆骚最高一年有24个月粮，我嘅第一层楼，买第一架车，都系康仔。」惟处境剧五年后收档，令李成昌曾陷入超过一年低潮，「系好多担心，先系收入无咁稳定；另外，假假地都做开主角，我又唔识其他监制，出到去有无监制用你？」幸好监制潘嘉德在1988年起用他于《旭日背后》伙拍邓萃雯首演奸角杀出血路，「𠮶阵有年几系有啲惊畀人淘汰，德哥问我介唔介意做重嘅奸角，有人揾我已经开心，仲介意？」李成昌坦言演奸角没难度，反而最怕演接吻戏：「强奸同接吻戏都好麻烦，咁耐都系拍过两、三次锡戏，真系好怕！怕女士话你抽水，真系唔知点演，做乜要锡呢？要有感情先锡嘛，又唔知对手开唔开心，靓仔kiss就好啫，同李成昌㖞，唉！」李成昌年入行至今一直留守TVB，他坦承先后有丽的、亚视及王维基的HKTV三次找他跳槽：「丽的亚视两次都系人工低，我一返去同公司讲返，公司都畀够我，早知我讲多啲啦。到第三次王维基，我系有啲嬲，佢揾人同我倾，应该揾齐我啲资料，佢竟然唔信我喺TVB嘅骚钱有咁多，咁我就唔再倾！」

