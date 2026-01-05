曾志伟卸任TVB总经理丨21年三原因重返TVB  子女一致反对  认高估自己：以为唔使咁辛苦

曾志伟离职丨曾志伟昨日（4日）于澳门上葡京综合渡假村举行的《万千星辉颁奖典礼2025》宣布卸任TVB总经理一职。回顾曾志伟做TVB总经理任内，他不仅大刀阔斧进行多项改革，近日更在节目中分享了当初接任时的挣扎、曾遭子女反对，以及不为人知的辛酸，好友阮兆祥更揭开他「通处瞓」背后令人动容的真相。

TVB颁奖典礼2025丨曾志伟忆接任TVB总经理初衷

曾志伟曾坦言，重返TVB是出于三大原因。首先，他对这个「土生土长」的地方有著深厚的感情。其次，他认为TVB作为免费平台，肩负著为市民提供资讯和正能量的社会责任。最重要的是，他希望能将从邵逸夫爵士等前辈身上学到的宝贵经验传承下去，他说：「我回来是想跟我们现在年轻的一辈，分享以前邵先生教我们的一切。」。在任期间，曾志伟坚持制作节目必须坚守「娱乐性」、「正确资讯」和「正能量」三大原则，并推出了如《声梦传奇》、《好声好戏》等备受好评的节目，为演艺界注入新血。同时，他亦将目光投向大湾区，积极与内地平台合作

TVB颁奖典礼2025丨曾志伟返TVB遭子女反对

然而，这个决定并非一帆风顺。曾志伟在《友乜唔讲得》节目中透露，当初曾与子女分享这个想法，但遭到他们一致反对：「佢哋梗系反对啦，话『喂依家先嚟咁辛苦？唔使喇啩！』」他坦言自己也「高估咗我自己」，以为工作不会那么辛苦，但上任后却发现完全不是那么回事，不仅要朝八晚五地打卡上班，更要学会「睇日历过日子」，与以往自由的工作模式大相迳庭。

TVB颁奖典礼2025丨曾志伟「通处瞓」背后有洋葱

多年来，曾志伟「通处瞓」的形象深入民心，但好友阮兆祥在节目中为他平反，揭示了背后催人泪下的原因。阮兆祥说：「佢每一次都喺唔同嘅地方瞓著，通常佢瞓著嘅原因系咩呢？系因为佢太攰，同埋佢好多时牺牲自己睡眠时间去睇剧本，睇啲新导演或者新编剧嘅剧本。」

TVB颁奖典礼2025丨曾志伟爱提携后辈

阮兆祥指出，曾志伟此举完全是为了提携后辈，希望能从中发掘有潜质的新人。曾志伟亦补充，这源于他年轻时的经历：「我哋后生𠮶时，最难揾就系老板，边个肯畀钱我拍呢？所以到到我自己有能力，我就帮佢哋揾金主。」不过，他提携新人有一个重要原则：「除咗佢系新导演同有能力之余，我最紧要觉得佢人系好先，我唔想为我哋嘅行业带嚟一个唔好嘅人」。

