曾志伟卸任TVB总经理丨重温5年改革路 《中年好声音》等综艺获好评 邀巨星出席大骚 前艺员回归拍剧

曾志伟离职／万千星辉贺台庆2025／TVB颁奖典礼2025丨TVB总经理（节目内容营运）总经理曾志伟宣布离职，在昨晚（4日）于在澳门上葡京综合渡假村举行的《万千星辉颁奖典礼2025》上，曾志伟宣布将离任总经理一职，TVB亦发声明宣布委任曾志伟出任新成立咨询委员会召集人。曾志伟在2017年与TVB结束25年的合作关系后，在2021年1月21日回归TVB，先后担任副总经理（综艺、音乐制作及节目）兼行政委员会特别顾问，与及升任为总经理（节目内容营运），全面负责TVB的主要内容营运，包括综艺、合拍剧、音乐的制作，以及节目采购及策划。

TVB颁奖典礼2025丨曾志伟为TVB带来新气象

曾志伟在回归初期，动用个人在娱乐圈的地位和影响力，加上一系列「破冰」和革新措施，确实为TVB带来了一股新的气象。许多观众和媒体对TVB的未来抱持乐观态度，TVB的品牌形象得到了一定程度的提升，在社会上引起了更多正面的讨论和关注。

曾志伟积极斡旋与四大唱片「破冰」

在过去超过十年的时间里，TVB与环球、华纳、Sony Music、EMI（后并入华纳）因版权问题陷入僵局，导致这些唱片公司的歌手无法在TVB的节目中露面，歌曲也无法在TVB播放。曾志伟上任后凭借其在娱乐圈深厚的人脉和沟通能力，积极斡旋，最终促成了双方「破冰」。2021年4月15日，TVB举行了「音乐永续乐坛共享」记者会，四大唱片公司的高层和旗下歌手悉数出席，标志著长达十年的隔阂正式划上句号，此举不仅为TVB带来了更丰富的音乐资源和歌手阵容，同时为香港乐坛的整体发展注入了新的活力，被业界视为一大突破，这更被视为曾志伟上任后最为关键且具影响力的成就之一，为TVB的音乐节目带来更多可能性 。

曾志伟带领综艺娱乐节目进行革新

曾志伟带领综艺娱乐节目进行革新，推出了多个受好评的节目，包括以配音为主题的节目《好声好戏》邀请艺人挑战配音技巧，展现他们声音的魅力和演技的另一面。大型歌唱选秀节目《声梦传奇》成功吸引了大量年轻观众，并培养出炎明熹、姚焯菲等备受瞩目的新一代歌手，为TVB注入了年轻的活力。同时为妈妈们打造的清谈节目《日日妈妈声》一，当然还有重启《奖门人》系列，虽然有声音认为这是「炒冷饭」，但《奖门人》作为TVB的标志性综艺，其回归确实唤起了许多香港观众的集体回忆，带来了欢乐和话题性，初期收视表现亦不俗。曾志伟亦有为中年人制作《中年好声音》，为许多曾经有音乐梦想但因生活所迫而放弃的中年人提供了一个圆梦的平台，节目展现了不同年龄层的魅力，也获得了广泛的好评和高收视，成功地让多位参赛者翻红或开启新的演艺生涯。曾志伟在大型节目都邀得巨星出席，就连已多年没有现身TVB的四大天王先后于各个大骚担任表演嘉宾，打头阵的是张学友于2021年9月为《香港小姐竞选2021》献唱了新歌加经典金曲合共4首歌。接着到刘德华于2022年7月为TVB与香港电台首度合办的《香港金曲颁奖典礼2021/2022》主持揭幕仪式，除了唱自己的经典金曲，还与一众新生歌手炎明熹、姚焯菲同台演出，再来就是黎明在9月为《2022年香港小姐竞选》的红馆骚上献唱新歌《一生幸福》，压轴就是郭富城在为TVB的55周年万千星辉贺台庆上劲歌热舞。

曾志伟尝试打破封闭极与外界合作

曾志伟尝试打破TVB以往相对封闭的制作模式，积极与外界合作，扩大节目内容的多元性：鼓励更多不同风格的节目制作，不仅限于传统的电视剧和大型综艺，还包括了记录片、文化节目、深度访谈等。透过与其他制作单位、娱乐公司甚至不同媒体平台的合作，引进新思维和新技术。剧集制作方面引入「外援」的策略，他曾明确表示希望将电影制作的思维和「电影精神」带入TVB剧集，曾找来执导多部卖座爱情片的叶念琛为TVB监制、编剧及导演剧集《美丽战场》，曾志伟曾指出此举并非为了「打电视大战」而请「外援」，而是著眼于提升制作效率与质感，让剧集能「新鲜热辣」地与观众见面，他又称未来将有更多电影导演受邀参与TVB剧集的制作，令节目内容更加丰富多彩，以应对日益激烈的市场竞争，为香港艺人争取参演节目的角色，同时希望创造额外机会，增加艺人的收入和曝光率，他曾表示回归TVB的任务之一就是让大家都赚到钱，希望艺员能比以前赚得更多，让他们开心留在TVB。