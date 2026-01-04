万千星辉2025丨曾志伟获万千光辉荣誉传奇大奖：系时候卸任落嚟 离职TVB总经理谦称江郎才尽

曾志伟离职／万千星辉贺台庆2025／TVB颁奖典礼2025丨屡传离任TVB总经理（节目内容营运）的曾志伟，在今晚（4日）在澳门上葡京综合渡假村举行的《万千星辉颁奖典礼2025》，宣布正式卸任。《星岛头条》率先独家披露TVB在《万千星辉颁奖典礼2025》特设环节，向曾志伟颁发重量级奖项，以感谢他五年来的贡献。由电视广播行政主席许涛宣布曾志伟获得新设立的「万千光辉荣誉传奇」大奖，并由曾志伟的好友谭咏麟（阿伦）担任神秘颁奖嘉宾，谭咏麟清唱一曲，感谢曾志伟的付出。

TVB颁奖典礼2025丨曾志伟有感江郎才尽

在《万千星辉颁奖典礼2025》中，电视广播有限公司总经理（节目内容营运）曾志伟，获主席许涛颁发「万千光辉荣誉传奇大奖」，以表彰其在演艺界超过半世纪的卓越贡献。大会精心制作短片，回顾曾志伟由龙虎武师做起，逐步成为影坛巨星、金像奖影帝、著名导演及监制的非凡历程。其主持的《奖门人》系列更成为经典，深入民心。

曾志伟在台上表示：「五年嚟得到大家支持，节目得到大家钟意、喜欢，呢个我最欢欣嘅事。到今日其实我都觉得自己都啲江郎才尽，亦都系时候应该卸任落嚟，俾我同一齐做嘅年轻一辈，你哋继续再行，将TVB发扬光大，肩负呢个责任。所以今日喺呢个难得嘅场合，我能够攞到呢个奖，亦都系我同大家讲，我系需要喺呢个职位暂时退落嚟。」TVB宣布委任曾志伟出任新成立咨询委员会召集人。

TVB颁奖典礼2025丨曾志伟由谭咏麟颁奖

曾志伟于2021年重返TVB，致力于改革综艺及音乐节目，包括促成TVB与四大唱片公司破冰，以及推出《声生不息》、《中年好声音》等受欢迎的节目。 昨日（3日）《星岛头条》独家报道，曾志伟卸任后将转任顾问，继续为TVB提供专业意见。其实早前曾志伟在《万千星辉贺台庆2025》上曾否认离职传闻，笑称：「总有一日唔做，但唔系而家。」

TVB颁奖典礼2025丨曾志伟宣布离任总经理：

TVB颁奖典礼2025丨曾志伟21年重返TVB任高层

曾志伟在2017年与TVB结束25年的合作关系后，在2021年1月21日应邀重返TVB并担任副总经理（综艺、音乐制作及节目）兼行政委员会特别顾问，全面负责综艺及资讯娱乐节目板块，同年9月27日，再获升任为总经理（节目内容营运），全面负责TVB的主要内容营运，包括综艺、合拍剧、音乐的制作，以及节目采购及策划。