《新闻女王2》1-25集剧情懒人包｜Man姐佘诗曼恶斗黄宗泽 演员角色、分集剧情整合

新闻女王2｜TVB压轴台庆剧《新闻女王2》强势登场，再次掀起全城热话！由佘诗曼、黄宗泽、李施嬅、高海宁、王敏奕、马国明、夏文汐、谭俊彦、陈晓华、邓智坚、龚慈恩演出，郭建乐担任总编剧，关文深担任监制，钟澍佳担任总监制的《新闻女王2》，将于11月10日起逢星期一至星期五晚8：30在翡翠台首播，不过优酷全网率先在11月5日12点起独播，「Man姐文慧心」热潮再次hit爆全网。本文将为大家整理《新闻女王2》的剧情懒人包，即睇故事大纲、演员角色介绍及分集剧情！

《新闻女王2》剧情讲述主播「Man姐文慧心」佘诗曼辞退SNK新闻台后，淡出新闻界半年，SNK发生了巨大变化。出身于市场管理的「古肇华」黄宗泽空降出任新总监，把新闻当成赚钱工具；副总监「张家妍」李施嬅顶替了「梁景仁George」马国明的位置，掌握大权，但受到「古肇华」黄宗泽掣肘，难以服众。「Man姐文慧心」佘诗曼以「新闻女王」的姿态王者归来，收购「刘艳」王敏奕创办的网络媒体公司「公开平台」，向传统主流媒体正面开战。

「唐芷瑶」陈晓华对「Man姐文慧心」佘诗曼把她解雇一事怀恨在心，于是利用自媒体向「Man姐文慧心」佘诗曼采取恶意报复。政府新闻官「许诗晴」高海宁同时涉足官场和新闻机构，为求获得最大利益。新旧媒体正面较量，暗中勾心斗角，「古肇华」黄宗泽为成为「新闻国王」而不择手段，践踏新闻底线，新闻女王「Man姐文慧心」佘诗曼寸步不让，与「张家妍」李诗嬅形成新闻界三强鼎立的对垒。

《新闻女王2》演员阵容鼎盛，由佘诗曼、黄宗泽、李施嬅领衔主演，并有多位实力派演员参与，包括高海宁、王敏奕、马国明、夏文汐、谭俊彦、陈晓华、邓智坚、龚慈恩等。

第一集

「Man姐文慧心」佘诗曼退隐新闻界半年，SNK新闻部面目全非。新掌权者「古肇华」黄宗泽空降总监一职，副总监「张家妍」李诗嬅取代了「梁景仁George」马国明的地位；「刘艳」王敏奕创办网媒公开平台，「许诗晴」高海宁转当政府新闻官员。「古肇华」黄宗泽藉一宗新闻意图抬高SNK声誉，巩固自身「国王」地位。「古肇华」黄宗泽要的只是光环，「Man姐文慧心」佘诗曼则希望还原真相……此时，一幢旧楼突然倒塌，「张家妍」李诗嬅与「刘艳」王敏奕两师徒同场较技，掀起传统主流媒体与新兴自媒体的斗争序幕。「Man姐文慧心」佘诗曼于直升机上高空拍摄，以强势的「女王」姿态，宣布回归新闻前线！

第二集

女王归来，成全城焦点，但塌楼现场引发爆炸，气流令直升机紧急摇晃……「Man姐文慧心」佘诗曼巧妙操纵观众心理，保留倒塌而造成爆炸的珍贵画面作筹码，为回归铺路。为保SNK龙头地位，主席「方罗丽嫦（方太）」龚慈恩要「古肇华」黄宗泽重金礼聘，抛出橄榄枝邀「Man姐文慧心」佘诗曼重返娘家，「张家妍」李诗嬅有感地位岌岌可危。「许诗晴」高海宁亦代表官方出面邀约；连最弱势的「刘艳」王敏奕都大打感情牌，却被「Man姐文慧心」佘诗曼反问可有足够财力。百家争鸣，全力争取女王加盟。随着Prime Time临近，独家片段到底花落谁家？

第三集

众人期待「Man姐文慧心」佘诗曼会借着独家片段强势回归SNK，殊不知「古肇华」黄宗泽与「张家妍」李诗嬅早有对策。「方罗丽嫦（方太）」龚慈恩勒令全行封杀「Man姐文慧心」佘诗曼，「Man姐文慧心」佘诗曼收购「刘艳」王敏奕创办的公开平台，展开反攻！三名实习生来到SNK，当中「司徒蕊天」谷娅溦性格内向，粤语说得不标准，最不被看好。「Man姐文慧心」佘诗曼安排「刘艳」王敏奕前往采访一场业主立案法团会议，业主「芬姐」关宝慧拒付高价维修费，更持刀挟持疑似中饱私囊的法团代表。「古肇华」黄宗泽煽风点火，发放不实的抹黑报道，意图炒作话题热度，却激怒「芬姐」关宝慧，令事态急转直下。

第四集

挟持事件越闹越大，「许诗晴」高海宁以官方身分介入，提出SNK与公开平台破天荒联播，试图平息风波。「Man姐文慧心」佘诗曼、「刘艳」王敏奕报道调查所得，「张家妍」李诗嬅以充足资料整合案情，联手化解危机。公开平台借此合作，关注度大增。「古肇华」黄宗泽当众解雇与「张家妍」李诗嬅对抗的主播「潘志傲Ivan」何广沛，「潘志傲Ivan」何广沛向「Man姐文慧心」佘诗曼求职却遭拒。「Man姐文慧心」佘诗曼一心专注事业，将目光投向神秘解谜网站，如解谜成功可获百万美元奖金，就能扩阔平台版图。「张家妍」李诗嬅出乎意料地重新聘用「潘志傲Ivan」何广沛，收归旗下。「刘艳」王敏奕凭解码书成功破解第一关，抢占先机。

第五集

为寻找金主，「Man姐文慧心」佘诗曼出席商界活动，纵被「方罗丽嫦（方太）」龚慈恩讥讽她屈就于网媒，却认识到意气相投的企业家「白书昀」蒋祖曼，二人似有合作可能。解谜陷入胶着，「Man姐文慧心」反其道而行，查到出谜者的身分。「白书昀」蒋祖曼愿意注资公开平台但要「刘艳」王敏奕离开，「Man姐文慧心」陷入牺牲或共存的两难。「Man姐文慧心」竟离奇地再次现身SNK报新闻，一切都是「古肇华」黄宗泽的精心布局。律师「邵俊乐」高钧贤代表公开平台与SNK谈判，却重遇旧爱「张家妍」李诗嬅。

第六集

「古肇华」黄宗泽利用新科技灰色地带，推出AI主播，并联手网红「唐芷瑶」陈晓华推广AI概念股。AI主播的出现，动摇了「白书昀」蒋祖曼对投资公开平台的信心。「Man姐文慧心」佘诗曼要借政府之力向SNK施压，「许诗晴」高海宁如今却处于上风，不屑听令于「Man姐文慧心」佘诗曼的吩咐，决定冷处理。SNK内部质疑AI主播的专业性，部份员工以辞职作胁要求撤回新方案。此时，警方于海底发现战时遗留炸弹，「古肇华」黄宗泽决派「AI慧心」落场，实测直播能力；「Man姐文慧心」佘诗曼亦亲赴现场报道，真人与AI对垒即将展开。

第七集

AI股因SNK直播出错而泡沫爆破，「古肇华」黄宗泽与富豪「细刘生」何启南却在游艇开派对狂欢，派对后，女网红「Paula」廖慧仪浮尸岸边，船上人士统一口径称她意外堕海身亡。「Man姐文慧心」佘诗曼执意追查，「刘艳」王敏奕质疑只为追流量，二人就报道方向有所分歧。「古肇华」黄宗泽涉案其中，「张家妍」李施嬅趁机向「方罗丽嫦（方太）」龚慈恩进言，成功架空「古肇华」黄宗泽。「张家妍」李施嬅暂管总监大权，马上调查一事，却发现重要证据离奇消失。「Paula」廖慧仪突在社交媒体发新帖，直指被人谋杀，其母却反称女儿染有毒瘾。真相罗生门前，「Man姐文慧心」佘诗曼找到了新的突破缺口。



第八集

「Man姐文慧心」佘诗曼挖出「Paula」廖慧仪的病史，洗脱其污名。「张家妍」李施嬅为调查「梁景仁」马国明遇难一事，探问器材部主管九哥，却似乎触动某人的神经。「Man姐文慧心」佘诗曼与「刘艳」王敏奕从「Paula」廖慧仪的旧平板电脑发现惊人内幕，趁着「唐芷瑶」陈晓华直播，「Man姐文慧心」佘诗曼与她展开一场线上对质，再于公开平台揭露「Paula」廖慧仪之死的真相！电影拍摄现场发生工业意外，工作人员却被下封口令，SNK、公开平台的采访均不得要领。「张家妍」李施嬅找到一名摄影师做证人，并承诺保密其身分，直播期间却出差错；SNK受外界批评，方太向肇华、「张家妍」李施嬅问责。

第九集

升降平台事故的调查陷胶着，「许诗晴」高海宁将内部文件交予慧心，自制上位机会。「Man姐文慧心」佘诗曼游说受害者家属受访，家属却信任SNK的影响力，令「张家妍」李施嬅获利。「张家妍」李施嬅与「刘艳」王敏奕合力说服电影女主角「聂莎莎」陈桢怡受访，并于两台播放。「Man姐文慧心」佘诗曼不甘「刘艳」王敏奕将独家访问拱手让人，「Man姐文慧心」佘诗曼的知己「陈子杰」谭俊彦却被「刘艳」王敏奕打动，愿以工伤受害者身分出镜剖白。摄影师工会发起罢工行动，公开平台摄影师「马家明」吴业坤于「刘艳」王敏奕鼓励下作出选择，「Man姐文慧心」佘诗曼亦有所反思。「许诗晴」高海宁提出「驻政总传媒」计划，开拓传媒界的新战场！

第十集

弘记小厨善心派饭，却引发多名长者疑似食物中毒的公共危机。「Man姐文慧心」佘诗曼跟进调查，「刘艳」王敏奕怀疑她与「许诗晴」高海宁私下交易。此时，「Man姐文慧心」佘诗曼发现中毒案出现了一个相熟的重要证人。之后，弘记小厨虽洗清嫌疑，但中毒谜团未解。案件疑点最终指向一款知名保健品，原来曾有匿名吹哨人向「张家妍」李施嬅爆料指厂方知情不报，但因吹哨人突然失联，事件不了了之。「刘艳」王敏奕与「马家明」吴业坤以激将法逼得「余英飞」邓智坚答应出山，潜入药厂调查。「Man姐文慧心」佘诗曼与「张家妍」李施嬅两路人马，欲以最快速度找出谁是吹哨人。

第11集

「Man姐文慧心」佘诗曼为公开平台找来新任新闻总监正是「余英飞」邓智坚，他带来更惊人的消息：吹哨人向「Man姐文慧心」佘诗曼诉说药厂黑幕后就留下遗书失踪。另一边，药厂与「唐芷瑶」陈晓华联手造谣，指责吹哨人失踪是因为「无良媒体」公开平台，「唐芷瑶」陈晓华得知吹哨人已经死亡后要求「杀人凶手」「Man姐文慧心」佘诗曼心向吹哨人母亲下跪道歉。受丑闻影响，公开平台被剔出「驻政总传媒」之列。「张家妍」李施嬅发现九哥的不法勾当，逼他坦白「梁景仁」马国明死亡当日的所有内幕。而「古肇华」黄宗泽利用AI技术平复「梁景仁」马国明父母的丧子之痛，看似善良之举，实则另有所图。

第12集

「Man姐文慧心」佘诗曼因压力过大寻求心理医生帮助，回忆起「梁景仁」马国明的死亡场景，但关键部分记忆缺失。她通过催眠逐渐恢复了一些片段，意识到「梁景仁」马国明的死与暴雨中的涵洞事件有关。与此同时，「刘艳」王敏奕、「张家妍」李施嬅和「许诗晴」高海宁前往「梁景仁」马国明父母家，希望重启调查，最终说服梁父考虑。四人决定联手合作，共同追查真相。「Man姐文慧心」佘诗曼回忆起暴雨当天，她与「陈子杰」谭俊彦赶到涵洞阻止「梁景仁」马国明的危险行为，但最终只找到「梁景仁」马国明的记者证，其他细节仍模糊不清。

第13集

暴雨那天，「张家妍」李施嬅在地下商场遭遇洪水，指挥众人避险并传回报道，「古肇华」黄宗泽因此中断「梁景仁」马国明的节目。「梁景仁」马国明愤怒前往洪水源头，发现上游靶场堵塞水道，导致下游险情。「张家妍」李施嬅和被困人员最终获救，「梁景仁」马国明的报道也吸引了大量观众。开庭时，「古肇华」黄宗泽否认曾鼓励危险行为，反指「梁景仁」马国明和「张家妍」李施嬅的竞争导致悲剧。「Man姐文慧心」佘诗曼通过心理治疗回忆起「梁景仁」马国明救了她和一个小朋友，但关键证人九哥未出庭，「古肇华」黄宗泽则拿出「梁景仁」马国明最后拍摄的视频，证明其死于意外。

第14集

「Man姐文慧心」佘诗曼因「梁景仁」马国明案的失败陷入迷茫，前往度假村散心，接触到晶耀学院，被其「心灵净化」理念吸引。她参与课程，逐渐对「宏光大师」张松枝产生信任，甚至主动提出为学院宣传。公开平台员工担心她被洗脑，试图通过报道揭露晶耀学院的骗局，但「Man姐文慧心」佘诗曼在直播中表现出对学院的虔诚，令同事们失望。「张家妍」李施嬅辞职未果，「古肇华」黄宗泽故意刁难她，而「Man姐文慧心」佘诗曼的失踪也让公开平台的未来充满不确定性。

第15集

「Man姐文慧心」佘诗曼深入晶耀学院，假装被洗脑，实则暗中调查。她通过采访「宏光大师」张松技，揭露其利用水晶和药物控制信徒的骗局。公开平台发布报道后，「Man姐文慧心」佘诗曼在学院内假装昏迷，趁机获取关键证据，最终与「刘艳」王敏奕合作揭露晶耀集团的诈骗行为。警方介入调查，「宏光大师」张松技被捕，「Man姐文慧心」佘诗曼成功完成卧底任务。与此同时，「陈启峰」徐荣因妻子加入晶耀学院而辞职，推荐「许诗晴」高海宁接任。「Man姐文慧心」佘诗曼揭露晶耀集团的新闻大获成功，但也引发了对她个人行为的争议。

第16集

「Man姐文慧心」佘诗曼揭露晶耀集团后，公开平台员工对她更加敬佩。「古肇华」黄宗泽因「张家妍」李施嬅提供的关键资料而签署了她的辞职信，「张家妍」李施嬅离开星网络，情绪复杂。晶耀集团信徒因信仰崩塌自杀，「Man姐文慧心」佘诗曼自责，但「陈子杰」谭俊彦安慰她挽救了更多人。「余英飞」邓智坚发现康劲宝保健品含有毒素，「Man姐文慧心」佘诗曼险些被灭口，最终警方逮捕相关人员，揭露康总谋杀任世雄的真相。「Man姐文慧心」佘诗曼与「唐芷瑶」陈晓华展开直播辩论，呼吁观众抵制不负责任的媒体。与此同时，新闻界传奇人物「阮雪君」夏文汐回国，引发公开平台内部震动。

第17集

「Man姐文慧心」佘诗曼与「阮雪君」夏文汐出席祝捷酒会，关系惹人揣测。「Man姐文慧心」佘诗曼与「方罗丽嫦（方太）」龚慈恩深夜谈话，疑似两人关系缓和。「古肇华」黄宗泽为免地位不保，刻意爆出「Man姐文慧心」佘诗曼与「阮雪君」夏文汐是母女关系，震惊全网。之后「古肇华」黄宗泽又装无辜一直在挑衅。

第十八集

「许诗晴」高海宁不满「古肇华」黄宗泽骑劫八台联播，并抢走焦点。SNK进一步揭露「Man姐文慧心」佘诗曼不为人知的过去，「阮雪君」夏文汐逼使「Man姐文慧心」佘诗曼勇敢面对童年阴影。「Man姐文慧心」佘诗曼与「阮雪君」夏文汐亮相公开平台，亲身剖白尘封多年的真相与伤痛，无论真相如何，揭露「Man姐文慧心」佘诗曼疮疤只是「古肇华」黄宗泽计划中的一小部份，其背后的主要目的已经达到。欧洲新闻机构NovusVera计划进军香港传媒市场，代理人「阮雪君」夏文汐出手招兵买马，率先以高薪厚职招揽「张家妍」李诗嬅，并找「许诗晴」高海宁合作为其居中牵线；「Man姐文慧心」佘诗曼却对外资攻港传闻甚表质疑。

第十九集

「张家妍」李施嬅努力拉人入NovusVera，甚至去SNK 及公开平台拉人。「许诗晴」高海宁被爆收受「阮雪君」夏文汐的礼物，但就礼物又去了「张家妍」李施嬅的手上。「Man姐文慧心」佘诗曼要求「阮雪君」夏文汐不要再搞他的朋友。「阮雪君」夏文汐留下了证据给「Man姐文慧心」佘诗曼。原来，「阮雪君」夏文汐的奖是私下交易所得，「Man姐文慧心」佘诗曼在公开平台报出。NovusVera也否认了投资香港，都否认「阮雪君」夏文汐的身份。「张家妍」李施嬅被「脱S者」围，要求一个交代。「许诗晴」高海宁都被针对。「Man姐文慧心」佘诗曼邀请「张家妍」李施嬅入公开平台，但「张家妍」李施嬅一日唔解决就唔入新闻界。「唐芷瑶」陈晓华爆出香港女首富生cancer，估计系「白书昀」蒋祖曼。「唐芷瑶」陈晓华用AI 去整一张「白书昀」蒋祖曼的病相。



第20集

在一个大奖中，「白书昀」蒋祖曼都有出现。「方罗丽嫦（方太）」龚慈恩突然不适，指明要「Man姐文慧心」佘诗曼帮手。原来，「方罗丽嫦（方太）」龚慈恩就是生cancer的女首富。之后到SNK要拎奖，叫到要「方罗丽嫦（方太）」龚慈恩时，「Man姐文慧心」佘诗曼上了去，再把奖给了真正做AI的SNK同事。「Man姐文慧心」佘诗曼最次得到最佳女主播。「方罗丽嫦（方太）」龚慈恩已经去到第4期cancer。「方罗丽嫦（方太）」龚慈恩想把SNK交比「Man姐文慧心」佘诗曼。而「唐芷瑶」陈晓华再次估生cancer的女首富，这次是指向SNK「方罗丽嫦（方太）」龚慈恩。



第21集

「阮雪君」夏文汐早前因为查一单国际大新闻，被人看上了，助手也死了，当时只好用奖与新闻交换。但其实「阮雪君」夏文汐君在香港也是继续查的。但之后「阮雪君」夏文汐发现香港也被跟踪了。「许诗晴」高海宁说服「张家妍」李施嬅放弃，不要再坚持。「古肇华」黄宗泽要求「方罗丽嫦（方太）」龚慈恩要身体健康之前，都不可以返公司。「方罗丽嫦（方太）」龚慈恩在做与「Man姐文慧心」佘诗曼认亲签证时晕低了，「Man姐文慧心」佘诗曼不能帮助「方罗丽嫦（方太）」龚慈恩入主SNK。「古肇华」黄宗泽要求重新选主席。

第22集

「张家妍」李施嬅、「邵俊乐」高钧贤为「刘艳」王敏奕和「马家明」吴业坤证婚。「Man姐文慧心」佘诗曼在了解「方罗丽嫦（方太）」龚慈恩的病情。而「白书昀」蒋祖曼手上有治cancer神器—组织碎化技术。「白书昀」蒋祖曼要求如果她出手，「Man姐文慧心」佘诗曼就不可以回SNK。因为「Man姐文慧心」佘诗曼不是「方罗丽嫦（方太）」龚慈恩的家人，所以不能去决定「方罗丽嫦（方太）」龚慈恩的医疗计划。而又有网上消息，「方罗丽嫦（方太）」龚慈恩又出现了，政府要求SNK停牌。在股东大会，大家都要求要先讨论复牌，但「古肇华」黄宗泽要求重新选主席。「刘艳」王敏奕怀孕，全公司都知。「张家妍」李施嬅、入公开平台试做，讲有关保母案件，因为是「张家妍」李施嬅、与「刘艳」王敏奕合作查案。「Man姐文慧心」佘诗曼想入主SNK董事局。「邵俊乐」高钧贤想与「张家妍」李施嬅、复合。

第23集

SNK就报导组织碎化技术的坏处，公开平台就报导其好处。「古肇华」黄宗泽叫人攻击公开平台的电脑系统。「白书昀」蒋祖曼去公开平台，「余英飞飞爷」邓智坚用方法令「白书昀」蒋祖曼又放「Man姐文慧心」佘诗曼又帮到「方罗丽嫦（方太）」龚慈恩，最后公开平台想「张家妍」李施嬅做公开平台的新闻副总监，「白书昀」蒋祖曼同意。「Man姐文慧心」佘诗曼辞去公开平台的一职。「白书昀」蒋祖曼收回组织碎化技术，转去给私人医院用。「方罗丽嫦（方太）」龚慈恩手术成功，并把SNK交比「Man姐文慧心」佘诗曼，「Man姐文慧心」佘诗曼为SNK 董事局主席。之后SNK董事局资料被人非法得到，外面更传SNK会停播。公开平台就集中报导3U诈骗园区的新闻。

第24集

「Man姐文慧心」佘诗曼去见富庾基金的老板「胡志城」袁富华，而「古肇华」黄宗泽就是其代理人，富庾基金有超过50%的股份。富庾基金要上市，更用AI Man姐做广告代言人。 「古肇华」黄宗泽叫「唐芷瑶」陈晓华推广富庾基金原始股。「潘志傲」何广沛入了3U园区，但被人知道了记者的身份。之后，「Man姐文慧心」佘诗曼在新闻时间，访问「古肇华」黄宗泽有关富庾基金原始股，之后再报导反诈骗新闻，而多个新闻都系背后系3U园区，背后多个资金走向都系有关3U园区。

第25集

富庾基金老板加入直播，更指与不懂3U园区。富庾基金老板用「潘志傲」何广沛的影片要胁「Man姐文慧心」佘诗曼推广富庾基金。「Man姐文慧心」佘诗曼就用富庾基金老板的旧时的相片去指出他是一开始是骗人钱起家，他认自己是假学历，假背景，但与3U园无关。 其后，「Man姐文慧心」佘诗曼再播出影片证据，系富庾基金老板在3U园的片段。最后，富庾基金老板及「古肇华」黄宗泽被捉。「潘志傲」何广沛成功回来，「Man姐文慧心」佘诗曼把SNK还给「方罗丽嫦（方太）」龚慈恩，成为一个自由新闻工作者

《新闻女王2》在11月5日于内地优酷平台率先播出后，连续两日引爆热话，《新闻女王2》优酷热度先后冲破7,000及7,500。播出第二日热度值最高达到7,067，比起第一季开播的第二日热度峰值高出19.7%，至于热度榜排名方面，《新闻女王2》亦分别进据了《猫眼》都市网络剧热度榜第2名及抖音娱乐榜no.1等，成绩斐然。

二大视帝出场为剧情埋下伏线，马国明饰演的「George梁景仁」 一出场因为一宗水浸采访而意外身亡，作为SNK总监的「古肇华」黄宗泽，以市场流量和关注度为利益，将「George梁景仁」马国明的丧礼当作一场骚。强势回归新闻界的「Man姐文慧心」佘诗曼今次大玩金句：「想赢一定赢，睇吓喺边度赢啫！」、「 每个人都饮咖啡，唔到个个都钟意饮咖啡咩！」、「人要知道自己嘅价值，亦都要知道自己槪极限。」结果惹来不少网民留言：「马明最近有些懒了，开场就把自己往墙上挂，过份了，哈！」、「一部剧怎么可能有两个男主角呢？不是黄宗泽来了吗？」、「后面应该会查他的死亡真相，开头应该是埋个伏笔。」、「MAN姐一出现就是焦点，这波回归直接炸场，不愧是新闻界天花板。」、「Man姐坐直升机出场，这段真的屏住呼吸来看。」、「床宝大个仔了，直播时那段打广告嫌疑的台词，他敲桌子让旁边女主播说了。播新闻也播的不错。」、「《新闻女王2》 好看爆炸，还是原来的味道，奔赴！」​

宣传海报方面，除了早前发布的「众神之战」系列，还有「职场」及「Fashion」系列。在「职场关系」系列宣传海报，而在「Fashion」系列中，五大女主角佘诗曼、李施嬅、高海宁、王敏奕和陈晓华齐齐穿上黑色时尚高订服争妍斗丽，阿佘一贯单靠眼神+气势食糊，高Ling露腰力抗李施嬅大露背，至于小花王敏奕及陈晓华，则大晒完美线条，各有各靓。而海报的强烈「黑白对比」设计概念亦另有寓意，原来白色背景代表传统媒体，黑色飘扬的黑纱代表网络媒体洪流，象征著一众在传统媒体努力成长的女主角、正面对著网络媒体洪流的冲击，含蓄地呼应了《新闻女王2》全剧的最大冲突位。

