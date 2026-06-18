牛角包不是最邪恶？1款包热量高达800卡！营养师比拼5款早餐面包油脂 附进食小贴士

早餐吃面包方便快捷，是不少港人首选，不过要小心堕入高油陷阱！有营养师拆解5款常见早餐面包油脂，其中1款面包不但高油，热量更高达800kcal。

5款早餐面包油脂大比拼 1款包热量高达800卡！

营养师杨斯涵在其Facebook专页发文指，面包是许多人喜爱的早餐或下午茶首选，看起来份量不大，似乎不像吃正餐般有负担。在营养评估上，有些面包其实是典型的高油脂密度食物，尤其是口感酥脆、层次分明，或表面带有酥皮、牛油香气的面包，往往都隐藏了大量牛油、酥油、猪油或极高脂的烘焙工艺。对于患有糖尿病、正在减肥，或有高血脂及心血管风险的人士来说，选择面包不能只看大小，更要看油脂密度、单个重量，以及是否配搭抹酱或内馅。她整理以下5款常见面包的油脂特性，帮助大家在选择时更有概念：

5款早餐面包油脂大比拼

1. 牛角包

牛角包之所以酥脆且层次分明，关键在于其裹油工艺。制作时会将面团与片状牛油反复折叠，形成一层面团、一层牛油的千层结构，而这些片状牛油通常属高油脂、低水分。以每100克计算，牛角包的油脂含量高达25至30克，是常见面包中油脂密度极高的一类。更可怕的是，由于牛角包内部充满空气，吃起来感觉轻盈，常让人产生「好像没吃多少」的错觉，但实际上其油脂热量占比可能已超过一半。

不建议每天当作早餐主食，若真的想吃，每次吃半个至一个即可，并配搭无糖豆浆、茶或黑咖啡，避免再配搭含糖饮品。

2.罗宋包

罗宋包吃起来口感扎实香浓，除了面团本身含有牛油，烘焗过程中表面更会反复刷上融化的牛油，令外层及底部形成类似半煎烤的极致酥香。虽然每100克罗宋包的油脂含量约20至25克，略低于牛角包，但市售的罗宋包通常体积庞大，且一个重量可达150至200克以上。因此，若把一整个吃完，其总油脂与总热量绝对比牛角包更惊人，一个的热量随时高达600至800kcal。

罗宋包问题不是每100克油脂最高，而是单个太大。建议切开分次食用，或与家人分享，绝对不要把一整个当成一餐吃完。

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3.菠萝包

菠萝包的底部看似是一般的甜面包，但真正需要注意的是上方那层龟裂的香甜酥皮。这层酥皮本质上接近高糖高油的饼干面团，通常需使用大量牛油、猪油或酥油制作而成。每100克菠萝包的油脂含量约为15至20克。除了高脂，菠萝包亦含有极高的精制糖，对需要控制血糖及减肥的人士来说，绝对是高糖和高油的双重负担。

糖尿病人或减肥人士若真的想吃，请将其视为点心而非正餐。份量最好控制在半个，并避免再配搭含糖奶茶、果汁或甜咖啡。

4.盐味牛角包

盐味牛角包虽然名字有牛角包，但它其实是柔软的日式牛油卷。制作时会在面团中包入有盐牛油，烘焗时牛油融化并流到底部，形成焦脆且充满牛油香的底层。每100克盐味牛角包的油脂含量约为12至16克，虽然比上述三款面包稍低，但绝不代表它是低脂面包。其油脂多集中在内层与底部的焦脆处，若频繁食用，仍会累积热量。

许多人误以为它是较清爽的咸面包，但其实内含不少牛油。若作为早餐或点心，建议一餐最多吃一个，且不应再涂抹高脂酱或配搭甜饮。

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5.酸种面包

相较于前面几款高脂面包，原味酸种面包是相对清爽的选择。其基本配方仅为面粉、水、天然酵母与盐，每100克的油脂含量仅约2至5克，是这几款面包中最低脂的一类。不过，酸种面包始终属于淀粉类食物，绝不能因为冠上酸种或看起来很健康的名号就无限量狂食。若配搭大量牛油、芝士、果酱，或选择加入了烟肉、坚果的风味版本，整体热量依然会增加。

原味酸种面包比高油酥皮面包更适合作为日常主食，但仍要严控进食份量，并配搭丰富蛋白质与蔬菜，例如烚蛋、无糖乳酪、沙律或豆浆，更均衡健康。

她指出，很多人在挑选面包时，会直觉认为「小个的面包比较安全」、「咸包比甜包健康」或「吃起来不油就不会肥」。但从营养学角度来看，这些判断往往大错特错，牛角包、罗宋包、菠萝包及盐味牛角包，皆因制作过程中加入了大量牛油、猪油或反复刷油，令油脂与热量暴增。即便是相对低脂的酸种面包，亦要留意进食份量与配搭。

资料来源：营养师杨斯涵

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