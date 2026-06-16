世界杯2026｜38岁美斯公开「5大核心」餐单 戒绝垃圾食物12年 坚持用1法宝降坏胆固醇

回顾 2022 年世界杯，由美斯（Lionel Messi）带领的阿根廷国家队成功夺得世界杯冠军，这位阿根廷的灵魂人物更连结了每一个阿根廷人，成为受人敬重的传奇队长。来到 2026 年，如今 38 岁的美斯将第六度披上蓝白战衣，带领球队争取卫冕。阿根廷今届首战将于周三进行，迎战对手阿尔及利亚。要在高龄的 38 岁依然保持巅峰的体能与体态，全靠这位阿根廷传奇球王超自律的健身菜单。

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每晚打针长达3年 战胜侏儒症

美斯身高 1.69 米，在足球场上绝对不算高大。事实上，美斯大约在 4 岁时便开始接触足球并接受球会训练，但在 10 岁时，他的身高只有 1.25 米，远低于同龄男生约 1.7 米的平均身高。在 11 岁那年，美斯更不幸确诊患上侏儒症（生长激素缺乏症）。为了克服先天缺陷并完成足球梦想，年幼的美斯展现出惊人毅力，曾在长达 3 年的时间里，每晚都要忍痛在腿部注射生长激素。这段刻苦的童年经历，锻炼出他日后叱咤球坛的钢铁意志。

营养师特制5大核心饮食

为了让身体维持最佳体态与强大体能，美斯的营养师团队为他量身打造了著名「美斯饮食法」。这套饮食核心在于严格减少对糖分与精致淀粉的吸收及摄取量，规定每天主要只进食以下 5 大类天然食物：

优质水份

天然橄榄油

全麦类食品

新鲜水果

新鲜蔬菜

戒绝汽水薄饼长达12年

美斯之所以能保持长青，与他对垃圾食物的绝缘密不可分。早在 2014 年，美斯曾被恩师哥迪奥拿（Josep Guardiola）严肃告诫：若想在漫长的职业生涯中保持比赛的最佳状态，必须彻底远离碳酸饮料（汽水）和薄饼（Pizza）。自此之后，美斯展现了恐怖的自律性，至今已有长达 12 年未曾接触过这两样食物。

严选优质油脂与主食调配

作为顶级运动员，美斯在高强度运动及操练期间需要时刻补充水分，因此他每天都会喝下大量清水。而在日常主食当中，美斯会坚持选择以橄榄油去烹调。橄榄油所含的主要成分「油酸」属于单元不饱和脂肪酸，能有效帮助降低体内的低密度脂蛋白胆固醇（即坏胆固醇），保护心血管健康。

此外，他会以全麦类食物作为碳水化合物的主要来源。全麦食物属于低 GI（低升糖指数）食物，有助稳定餐后血糖、减少体脂肪并控制体重。同时，小麦含有丰富的膳食纤维、维他命 B 群、铁质与叶酸，既能提供长效的饱足感，又能降低肥胖风险。他亦会透过摄取大量新鲜蔬菜，从中获得足够的水份、纤维素、矿物质、维他命 B、维他命 C 及 Omega-3 脂肪酸。

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球王最爱烤鸡食谱大公开

在众多健康食材中，美斯最钟情的料理是「烤鸡配根茎类蔬菜」。以下为曾经流出的球王同款餐单份量，各位球迷不妨在观看今届世界杯球赛时，一同品尝美斯最爱的健康味道：

主要食材： 鸡腿 4 只、薯仔 700-800 克、胡萝卜 1 束、大葱 1 根、洋葱 1 个、蒜头 4 瓣

调味与油脂： 橄榄油 30 克、盐少许

多元训练强化全身肌肉

除了在饮食上下足苦功，美斯的健美体态亦得益于高科技与高质量的锻炼。在健身房内，美斯会根据不同的运动方式，配合各式各样的专业工具来训练全身肌肉。

透过工具辅助加上正确的训练动作，不仅能提升训练的难度，更能深度激活身体平常较少用到的深层肌肉。此外，仰卧起坐（Sit-up）也是美斯每日必做的基础管理，这项运动不但有助强化核心肌群、增加整体肌肉量，更能全方位锻炼背部、腹部及臀部肌肉，让他至今在球场上对抗年轻球员时，依然拥有恐怖的爆发力与平衡力。

资料来源：综合资料

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