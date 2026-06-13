碳板跑鞋更悭力定更易受伤？专家揭改变足部受力 3类跑者要小心！

近年马拉松热潮持续，厚底碳板跑鞋几乎成为比赛必备装备，标榜提升推进力与节省体能。研究显示，这类跑鞋可减少约2%至4%的跑步能量消耗，让跑者更省力。物理治疗师钟惠文博士向《星岛头条》分享，碳板跑鞋「悭力」却未必「更安全」！

碳板跑鞋｜原理是甚么？跑者更悭力更易受伤？

钟博士指，碳板鞋的核心设计，是高回弹中底配合刚性碳纤维板，加上明显的前掌弧形结构。这种设计可令步态更流畅，减少前掌弯曲时间。部分研究指出，弧形鞋底可降低前脚掌压力，但同时亦会改变足部整体受力分布。

生物力学分析，碳板与厚底结构会改变踝关节与足底肌群的工作模式，影响小腿与阿基里斯腱的负荷。临床上，不少跑手转穿碳板鞋后出现小腿绷紧、阿基里斯腱僵硬甚至疼痛；跑量增加或高强度训练时，症状更明显。

钟博士强调，目前没有确切证据证明碳板鞋会直接增加整体受伤率。但可以肯定的是，碳板鞋改变了身体受力方式。如果身体尚未准备好，伤患便可能出现。

碳板跑鞋｜3类跑者要特别小心？

并非所有人都适合穿碳板鞋。以下3类跑者要特别小心：

（AI生成图片）

1. 新手或基础未稳定者：心肺功能进步快，但肌腱骨骼未能同步适应，受伤风险自然提高。

2. 体重较高或近期跑量大增者：厚底设计虽然减震，但跑量与强度提升时，肌力不足容易过劳受伤。

3. 有旧患者（如跟腱炎、足底筋膜炎、小腿反复拉伤）：推蹬模式改变可能令旧患复发。

碳板跑鞋｜如何安全使用？

问题往往不在鞋，而在于跑者同时增加跑量与速度，身体缺乏适应时间，伤患便累积，出现「科技超前身体」的情况。「心肺能力可以在数星期内进步，但肌腱与骨骼适应往往需要更长时间。」钟博士提醒，碳板鞋宜作为比赛或特定训练使用，而非日常训练鞋。

他建议，每周使用碳板鞋1至2次，并加强小腿及足部肌力训练（如离心提踵、单脚平衡练习）提升肌腱耐受力，跑得安全，比跑得快更重要。

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