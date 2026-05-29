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常做运动以为好健康？医生盘点5个运动习惯超伤肾 错误补水恐致急性肾衰竭！

减肥运动
更新时间：11:00 2026-05-29 HKT
发布时间：11:00 2026-05-29 HKT

做运动有益身心，但用错方法随时伤身！有医生警告，若犯下5大错误的运动习惯，可能有损肾脏健康。其中，运动时若错误补水，严重恐引发急性肾衰竭。

医生盘点5个运动习惯超伤肾 错误补水恐致急性肾衰竭

肾脏科医生洪永祥在个人Facebook专页分享，近年运动风气盛行，正确运动固然能养生护肾，但若方法错误，分分钟会导致严重后果，甚至需要洗肾。他表示，临床上不少看似十分健康的年轻人，突然因急性肾衰竭被送往急症室，往往是因为犯下以下5个致命的运动习惯：

5个运动习惯超伤肾
5个运动习惯超伤肾

1.一边运动一边喝含糖饮品

根据《美国肾脏病学会临床期刊》的研究发现，当人体在大量出汗、处于缺水状态时，肾脏的血流量本已大幅下降。若此时大口灌下高糖分的饮品，果糖在体内瞬间代谢，会引发细胞内脱水与急性发炎，从而加剧肾脏缺血的情况，引发急性肾损伤。

2.熬夜或生病后勉强进行重量训练

《新英格兰医学期刊》的临床文献指出，当身体过度疲劳或处于发炎状态时，肌肉的耐受力会大幅下降。若此时仍勉强进行高强度的操练，会导致肌肉细胞大量坏死，并释放出高浓度的肌球蛋白直接堵塞肾小管，诱发致命的横纹肌溶解症，造成急性肾损伤。

3.服用止痛药后运动

不少人在肌肉酸痛时，习惯服用非类固醇消炎止痛药（NSAIDs）后继续锻炼。然而，医学研究已证实，这类药物会引致肾脏血管强烈收缩，减少肾血流量。若加上运动时出现脱水，无疑是给予肾脏双重的致命打击。

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4.在高温闷热、不通风的环境下运动

根据《刺针》（The Lancet）一项关于全球热压力与健康的研究指出，在闷热且不通风的环境下运动，身体核心温度会迅速升高，引发热应激（Heat Stress）。此时，大量血液会流向皮肤表面以助散热，导致内脏及肾脏的血流被极端抽离。即使未达至严重中暑的程度，肾脏细胞亦会因微循环衰竭而坏死。

5.在空气欠佳、PM2.5超标时在户外运动

根据《美国肾脏病学会杂志》（JASN）的大型追踪研究发现，空气中的微细悬浮粒子（PM2.5）不仅伤肺，更会严重伤肾。运动时的呼吸量是平时的数倍，若此时吸入大量PM2.5，微粒会经由肺泡直接进入血液循环，引发全身性血管发炎与氧化压力，直接破坏肾小球过滤网，加速肾功能退化。

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肾病/肾衰竭初期症状 留意小便变化

据本港医管局资料指，肾脏主要功能包括排泄经新陈代谢产生的废物，协调体内水分、电解物、酸碱度、血压等，制造红血球激素，以及协助制造维他命D。当肾脏功能因某些原因长期受到严重伤害，体内废物累积，引发多种身体功能的问题，有机会演变为慢性肾衰竭

不过，初期的肾病及慢性肾衰竭征状并不明显，较常出现的症状如下：

  1. 小便带血 / 茶色尿（血尿）
  2. 小便带泡沫（蛋白尿）
  3. 小便混浊（尿感染）
  4. 小便赤痛、频密
  5. 小便感困难、不畅顺
  6. 小便排出小沙石
  7. 多尿、尿量减少、夜尿
  8. 腰腹疼痛
  9. 足踝或眼皮浮肿
  10. 血压高

肾衰竭4大高危人士 严重恐洗肾

根据本港医管局资料，当肾脏功能因某些原因长期受到严重伤害，其排泄体内新陈代谢废物的功能受损，身体内的废物会累积，且引发多种身体功能的问题，引发慢性肾衰竭。

当到达末期肾功能衰竭阶段，病人须透过透析（洗肾）或肾脏移植，才得以维持生命。当中，患有下列疾病的病人有较高风险患上慢性肾衰竭：

  1. 糖尿病
  2. 肾小球肾炎，包括红斑狼疮肾炎
  3. 高血压
  4. 先天性肾病及有肾病家族病历

延伸阅读：医生教6招护肾 每日必喝这种茶防肾病肾癌

洪永祥肾脏科医生简介:

台湾肾脏科专科医生、现任台湾三军总医院总院(内湖院区)肾脏科兼任门诊医生。

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