爱回家丨KC孖住苏姐大玩虚拟运动 马海伦欧瑞伟玩到索气吁长者多锻炼：有健康才有能力顾家

TVB处境剧《爱．回家之开心速递》近日传出可能于7月迎来大结局，但剧中饰演「KC」的欧瑞伟未受传闻影响，日前更撇甩剧中拍档「Min姐」，联同「苏姐」马海伦（Helen姐）探访啬色园主办可泰耆英邻舍中心，陪同一众长者试玩SMART跨代虚拟运动游戏—《体感大激斗》。

KC孖住苏姐大玩虚拟运动 马海伦欧瑞伟玩到索气

马海伦与欧瑞伟两人齐齐挑战划龙舟、抢包山、爬狮子山及打咏春等，场面热闹。二人更玩到「索气」，笑言想不到做虚拟运动都可以如此好玩。是次活动由利希慎基金赞助、中国香港体适能总会（Fit总）主办的「SMART跨代虚拟运动计划」推动，特别走入啬色园主办可泰耆英邻舍中心，邀请一众长者体验4款虚拟游戏运动，包括《极速龙舟》、《包山狂热》、《疾走狮子山》及《咏春木桩对决》，感受崭新运动模式带来的新鲜感与动感。

活动开始前，教练Steven带领一众嘉宾与长者进行毛巾热身及橡筋带肌力训练，随后正式进入虚拟游戏运动环节—《体感大激斗》。马海伦和欧瑞伟表现投入，不时与长者互动打气，现场气氛高涨。两位艺人亦笑言，虽然以往曾接触虚拟游戏，但首次与大班人一起游玩，感觉特别热闹，加上运动量充足，整个人也变得更精神。他们亦同场分享养生之道，均认同保持规律运动是维持身心健康的关键。

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77岁马海伦跟发哥练跑 保持身心健康

现年77岁的马海伦表示，今次体验新颖而特别，认为这类虚拟游戏运动尤其适合与孙仔孙女一同参与，既可一起活动身体，亦能在欢笑中锻炼心肺。她亦透露，自己平日有跑步习惯，对体能尚有一定信心，惟今次与中心长者较量之下，仍不敌对方，笑言：「估唔到会输！」她并表示，不能被这班长者抛离太远，日后亦应增加运动量，以强健体魄。最后，她分享自己的养生之道，指自己一直坚持日常多做运动，除游泳、骑马、保龄球、滑雪及高尔夫球外，近年尤其喜爱行山及跑步，更连续两年参加10公里渣打马拉松。她亦提到，自己偶尔跟随发哥及《爱回家》的演员一同练跑，借此保持身心健康。

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64岁欧瑞伟严管健康：有健康才可顾家

现年64岁的欧瑞伟表示，今次最特别之处在于与苏姐一同到长者中心探访，过往类似活动多数只是派发礼物或进行简单游戏，这次却是与老友记一同做运动，犹如一起参与一场虚拟游戏比赛，感觉新鲜而有趣。他亦指出，原本以为这类虚拟游戏运动较为轻松，实际进行时却相当耗费体力：「过程中更一度玩到索气，幸好活动开始前已先进行热身，包括毛巾热身及橡筋带肌力训练，令我能够顺利完成各项挑战，最终更与长者一同包办冠亚季军，十分开心！」欧瑞伟更分享个人养生之道，表示自己一向重视运动、均衡饮食及充足睡眠，透过严格管理健康维持良好体魄，因为他深信，只有拥有健康的身体，才有能力照顾家庭。

活动尾声，马海伦与欧瑞伟呼吁长者积极加入运动行列：「老友记！一个人做运动太闷？我哋成班人陪你，齐齐嚟做运动啦！」两人亦诚邀大家参加将于2026年6月20及21日，于九龙塘创新中心举行的「SMART跨代虚拟运动大赛」，一起在欢笑中强身健体。

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