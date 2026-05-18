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女士们「无痛减肥法」研究：多睡1小时可减270卡路里 做多1步骤提升睡眠效果

减肥运动
更新时间：15:40 2026-05-18 HKT
发布时间：15:40 2026-05-18 HKT

香港人热衷Keep fit维持美好身段，但不少人总觉得减重过程痛苦，认为必须刻意节食或疯狂做运动才能见效。权威医学期刊《JAMA Internal Medicine》发表的一项最新研究实证，减肥其实有更轻松的辅助方法——只要每晚多睡一点，每天就能自然减少摄取270千卡（大卡）的热量，成为打工仔「名正言顺瞓晏啲」的医学根据。

多睡一小时「生理红利」

健康管理诊所院长许书华医生指出，这项研究由芝加哥大学研究团队进行。研究人员招募了一群体重超重（BMI介乎25至 29.9）且每日睡眠不足6.5小时的成年人。研究最特别之处在于，过程中没有为受试者提供任何饮食限制或运动指引，仅透过咨询与引导，协助他们在日常生活中「延长睡眠时间」。

结果发现，受试者平均每晚多睡了1.2小时。在完全没有刻意节食的情况下，他们每日的热量摄取平均锐减了270千卡（相当于1碗白饭热量），部分参与者更自然减少了高达500千卡。许书华医生表示，这证实了充足的睡眠本身就是一种强大的代谢干预手段。

多睡变瘦真相 人体睡眠不足「瘦素」则下降

传统观念常有「睡得多会变肥，因为身体没有活动」的误区。但许医生解释，研究利用精准的代谢测量技术发现，增加睡眠的受试者，其每日的「总能量消耗」与对照组相若。这代表体重减轻并非源于睡眠能燃烧更多热量，而是纯粹因为大脑重拾理性，令他们「吃得更少」。

当人体睡眠不足时，体内的食欲调节激素会失衡。负责释放饱腹感讯号的「瘦素」会下降，而刺激饥饿感的「饥饿素」则会飙升。更严重的是，睡眠不足会活化大脑的「奖励区域」，令人对高热量、高脂肪的垃圾食物完全失去抵抗力。因此，与其单靠意志力去克制食欲，不如透过充足睡眠来「提升」大脑功能，从源头熄灭对高热量食物的渴望。

长期维持效果 预计3年可减12公斤

这项研究是在受试者的现实生活中进行，而非在严格受控的实验室内，因此极具参考价值。在短短两周内，维持少睡习惯的对照组，体重增加了0.39公斤；而成功延长睡眠的实验组，体重则自然下降了0.48公斤。

数据模型进一步推算，每增加1小时的睡眠，每日热量摄取大约能减少162千卡。如果能长期将每日减少270千卡的状态维持下去，预计在3年内便能自然减重约12公斤（约26.4磅）。

许书华医生认为，这项研究重新提升了「睡眠」的医学地位。睡眠不应只是饮食和运动后的副产品，它与两者并列为健康生活的三大支柱。想要启动这项划算的健康投资，建议今晚起可以尝试调暗睡房灯光、睡前一小时放下手机，并创造一个舒适安静的睡眠环境。

资料来源：《JAMA Internal Medicine》

 延伸阅读：BMI还是腰围最准？如何判断中央肥胖？

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