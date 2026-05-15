大忙人减脂福音！港大研究证实每周只需做1次间歇快走运动 减脂效果等同每周做3次

想减肥但平时工作太忙，根本无时间日日做运动？香港大学医学院一项最新研究证实每周只需集中做1次间歇快走训练，其效果竟然等同与每周分开做3次。

研究证实每周只需做1次间歇快走运动 减脂效果等同每周做3次

肥胖是常见的慢性疾病，体内脂肪过度积聚会严重损害健康。当中集中于腹部位置的中央型肥胖，更会大幅增加患上心血管疾病、代谢失调，甚至死亡的风险。虽然恒常运动是减肥的关键，但对许多忙碌的人士、特别是肥胖人士来说，要长期维持运动习惯是一大挑战。

香港大学李嘉诚医学院（港大医学院）公共衞生学院研究团队指出，间歇训练是指交替进行高强度与低强度的动态恢复运动。相比起传统持续的中等强度运动，间歇训练能更省时、更有效地减少全身及内脏脂肪。然而，现时的标准运动指引通常建议每周需进行三次间歇训练。对于时间有限和缺乏运动空间的人士而言，这项指引往往难以达标。虽然过往有研究指出，将每周运动量集中在一至两天完成的「周末战士」运动模式具备正面效果，但以此模式进行间歇训练的成效，一直缺乏充分的科学佐证。

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研究有何发现？

在2021年9月至2024年9月期间，港大医学院团队在本港进行了一项严谨的临床测试，对象为315名18岁或以上、超重且患有中央肥胖的华人。在为期四个月的研究期间，参与者被随机分为三组：

对照组：每两周参加一次2.5小时的健康教育课程。

两个间歇训练组：每周进行合共75分钟的间歇训练，参加者可选择一次完成或分三次进行。

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研究人员在三个时间点，包括干预前、第16周及第32周（干预后四个月）透过双能量X光吸收仪，测量参加者的体脂量。试验结果显示：

在第16周评估时，不论是每周一次还是每周三次的间歇训练，均能有效减少多余体脂。

以全身脂肪量、体脂率及缩减腰围等指标衡量，两组的改善幅度极为相近。与对照组相比，两种训练模式均能显著提升心肺功能。

萧明辉教授总结指：「虽然每周三次的间歇训练仍是治疗过度肥胖的常见方案，但我们的研究结果证实每周一次间歇训练亦可达致相近的成效，可作为实用的运动策略。对于需兼顾工作、学业、家庭及其他事务的人士而言，时间限制是难以每周维持多次运动的主要障碍。」他补充指出，其实无需依赖高频率运动，每周一次的间歇训练同样是可行且有效的替代方案。

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